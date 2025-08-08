Kevin Panter i dalje u šoku zbog pojačanja Partizana: "Džabarija Parkera to uopšte ne interesuje"

Nekadašnji kapiten Partizana Kevin Panter govorio je o svom doskorašnjem saigraču.

Nekadašnji kapiten Partizana Kevin Panter i dalje je šokiran to što je Džabari Parker iz Barselone prešao u Partizan. Nekadašnji NBA as je najveće pojačanje za crno-bijele ovog ljeta, pored Šejka Miltona i Dilana Osetkovskog.

Imao je priliku da sarađuje sa njim tokom jedne sezone u katalonskom klubu i ono što je rekao će definitvno obradovati navijače.

"Mene je informacija takođe uhvatila nespremnog. Bio sam iznenađen, iskreno nisam očekivao. Međutim, to je košarka, dio ovog sporta i biznisa. Viđamo praktično svakog ljeta nešto slično, ranije je to možda bilo rezervisano za NBA ligu, ali sada je i Evroliga na tom nivou kada je reč o talentu. Društvene mreže takođe odrade svoje, svi sve prate, pa je možda zato prelazak Džabarija izazvao toliku pažnju. Drago mi je zbog njega", rekao je Panter u intervjuu za "Mozzartsport".

Upitan je da li je uticao da odluku da Parker izabere Partizan."Iskreno, nisam. Nismo se bili čuli niti razgovarali kada se to desilo. Saznao sam za vijest kao i svi drugi".

Kvaliteti Džabarija Parkera

Naravno, ima samo riječi hvale za iskusnog asa."Čovječe, Džabari je izuzetno talentovan igrač i staložena osoba. Navijači mogu da očekuju vrhunskog igrača. Nemam ja tu previše šta da kažem, to se videlo i u Barseloni, i pre toga. Talenat je tu, pravi profesionalac. Drago mi je zbog njega i želim mu svu sreću".

Malo je poznato da Parker "ljubomorno" čuva svoj mir i privatni život i da nema društvene mreže.

"Mislim da su do sada svi shvatili da Džabari nema društvene mreže, to ga jednostavno ne interesuje. On je čovek koji voli svoju privatnost, staložen je, miran, veoma fokusiran na košarku i na svoju veštinu. To je možda i idealna kombinacija za sredinu kao što je Beograd".

Osvrnuo se na svoje ambicije u nastavku karijere i pojačanja koja su stigla tokom ljeta. Odigraće svoju desetu sezonu u Evropi.

"Imam osjećaj da je svako ljeto sve kraće i kraće, ha-ha. Trenutno sam kod kuće, spokojan, miran i spremam se za sezonu. Imam svoju ustaljenu rutinu koju ne mijenjam. Trening-kamp sa Barselonom počinje početkom septembra, tako da imam još dvadesetak dana da budem u Los Anđelesu, a poslije toga kreće sve ponovo... Moja deseta sezona, zvuči ludo", rekao je Panter i kratko prokomentarisao prolazni rok Katalonaca:

"Zadovoljan sam timom, ali ja sam samo igrač. Fokusiran sam na svoj posao, da dođem na pripreme u najboljoj mogućoj formi i da pomognem u ispunjenju ciljeva. Ljudi u klubu imaju zadatak da sastave tim, vjerujem u njihove odluke. Što se mene tiče, ja sam zadovoljan".