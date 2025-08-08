"Dva-tri igrača dobila poruku da odlaze": Ostoja Mijailović otkrio plan Partizana i skok budžeta

Predsjednik Partizana Ostoja Mijailović najavio nova pojačanja i odlaske iz kluba ovog ljeta.

Izvor: MN PRESS

KK Partizan doveo je ovog ljeta Džabarija Parkera, Dilana Osetkovskog i Šejka Miltona, dok se zvanično rastao samo sa Balšom Koprivicom i Brendonom Dejvisom. Većina igrača iz prethodne sezone ostaće i naredne godine kod Željka Obradovića, a sada Ostoja Mijailović najavljuje naredne poteze.

Kako je ispričao u intervjuu za "Mozzart Sport", dolaze još jedan ili dva košarkaša, dok su "dvojica ili trojica dobila obaviještenja" da mogu da odu iz kluba ovog ljeta.

"Sportski sektor radi na tome i kao i uvijek do sada, imaju punu podršku Uprave i mene kao predsjednika. Otprilike je poznato šta je još potrebno za kompletiranje tima i to je prepušteno njima. Kada se pojavi rješenje koje zadovoljava kriterijume Partizana, reagovaćemo. U pitanju su jedan ili dva igrača. Zatvorićemo roster do početka priprema. Takođe, dva-tri igrača su dobila obavještenje da se na njih ne računa i oni trenutno traže klubove u kojima će nastaviti karijeru", rekao je Mijailović.

Prema njegovim riječima, naredni cilj je da Partizan izbori dugoročno učešće u Evroligi i da dobije licencu na deset godina: "Moram nešto da napomenem, mi smo ušli u period korišćenja trogodišnje evroligaške licence za šta smo se dugo borili. Međutim, trenutnu situaciju ne gledamo kao nagradu, nego kao priliku da na tome dalje razvijamo naš Klub i jačamo našu poziciju u evroligaškoj porodici. Šta je sljedeći veliki cilj? Ugovor na 10 godina! Ne smijemo da se stidimo da imamo velike snove, ali su za tako nešto potrebna nova ulaganja", rekao je predsjednik kluba.

Koliko je budžet Partizana?

"Nije tajna, mi smo budžet za prvi tim povećali gotovo 35 odsto u odnosu na prošlu sezonu. Ne krijemo ni sportske ambicije, ciljamo plej-of, a želimo i fajnal-for. Naravno, da se nadovežem čuvenu izjavu legendarnog Johana Krojfa - 'Nikada nisam vidio vreću novca da postiže gol' - tako i ovdje smo svjesni da novac nije garancija za sportski rezultat, ali vam i te kako pomaže da stvorite neophodne preduslove kako bi se rezultat ostvario", poručio je Mijailović.