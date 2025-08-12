Frenk Nilikina odlazi iz Partizana

Francuski košarkaš Frenk Nilikina blizu je odlaska iz Partizana u Monako.

Košarkaški klub Partizan pravi promjene u igračkom kadru pred novu sezonu, a jedan od igrača koji bi u narednim danima mogli da promijene sredinu je i francuski bek Frenk Nilikina. Iako su tokom ljeta stizale različite informacije o njegovom statusu, Nilikina je trenutno bliže izlaznim vratima jer postoji tim u Evroligi koji bi ga rado vidio u svojim redovima.

Kako prenosi specijalizovani portal "Encestando.es", Monako bi želio da ima Frenka Nilikinu u timu za narednu sezonu. Povratak u francusku ligu mogao bi da bude dobar korak u karijeri Frenka Nilikine, jer on nakon perioda u NBA nije opravdao očekivanja u Partizanu - gdje je trebalo da bude jedan od nosilaca.

Nilikina je za Partizan odigrao 21 meč u Evroligi, od čega je na sedam utakmica bio starter. Prosječno je bilježio sedam poena, dvije asistencije i 1,7 skokova po utakmici, a najefikasniji je bio u 13. kolu kada je Žalgirisu ubacio 15 poena. Na 29 mečeva ABA lige prosječno je upisivao 7,1 poen, 1,8 asistenciju i 1,4 skoka po utakmici.

Frenk Nilikina na meču protiv Panatinaikosa

Francuski košarkaš koji je u NBA sakupio gotovo 350 mečeva igrajući za Njujork, Dalas i Šarlot najavio je na početku ljeta mogućnost o napuštanju Partizana, što je donekle zabrinulo navijače crno-bijelih. Ipak, ubrzo je Frenk potvrdio da želi i naredne sezone da nosi crno-beli dres, ali su se tada okolnosti dleimično promijenile - pa je klub počeo da traži druga rješenja na spoljnim pozicijama.

Očigledno su u crno-bijelom taboru nakon impresivnih izdanja u KLS riješili da nastave saradnju sa Dvejnom Vašingtonom, a da se rastanu sa Frenkom Nilikinom i Ifeom Lundbergom. Ukoliko u narednim danima obojica napuste klub, realno je očekivati neki veoma zvučan dolazak u Partizan - gotovo sigurno iz NBA.

Podsjećamo, Partizan su ovog ljeta već napustili centri Brendon Dejvis i Balša Koprivica, a prva pojačanja za novu sezonu su Dilan Osetkovski, Džabari Parker i Šejk Milton, koji bi trebalo da bude lider u narednoj takmičarskoj godini. Sigurno će biti još promjena u igračkom kadru Partizana, aktuelnog šampiona Srbije i regiona.

