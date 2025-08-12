"Ne vidi se da su Zvezda i Partizan srpski klubovi": Karadžić kritikuje, smetaju mu dvije stvari

Stevan Karadžić ima zamerke na račun Crvene zvezde i Partizana zbog velikog broja stranaca. Ističe da podsjećaju sve više na Monako i Asvel.

Nekadašnji igrač i trener Crvene zvezde Stevan Karadžić (64) nezadovoljan je načinom na koji rade dva najveća srpska kluba. Tvrde da će i Partizan i Zvezda da liče više na timove poput Monaka ili Asvela, da se gubi identitet i da imaju mali broj srpskih igrača.

"Pravi se takav trend da će Zvezda i Partizan sada da liče na Monako ili Asvel. Zvezda je ranije imala tu bazu domaćih igrača, ali se to mijenja ove godine. Ne vidi se da su to srpski klubovi. Nisam ja protiv stranaca. Uzimao sam i ja Amerikance, nisam rasista, ali se ovako gubi identitet", rekao je Karadžić za "Sport klub".

Još jedan od problema je i taj što smatra da sve ovo znači da mladi igrači neće dobiti toliko šansi.

"Pribjegava se opštem trendu, proverenim varijantama, nema tu prostora za mlade igrače. Uz to je problem i što igrači mogu da idu na koledže u Americi i da budu dobro plaćeni. Nije to baš dobro za budućnost srpske košarke", zaključio je Karadžić.

Ni Crvena zvezda ni Partizan još uvijek nisu završili sa pravljenjem timova za novu sezonu, ali se već na prvi pogled vidi da će okosnicu da čine strani košarkaši. Ima ih dosta u oba tima i biće još i odlazaka i dolazaka. Ovako izgleda trenutan presjek stanja kada su u pitanju rosteri dva tima:

Crvena zvezda: Tajson Karter, Devonte Grejem, Stefan Miljenović, Kodi Miler-Mekintajer, Ognjen Radošić, Ajzea Kenan, Branko Lazić, Jago dos Santos, Čima Moneke, Džordan Nvora, Semi Odželej, Dejan Davidovac, Nemanja Nedović, Nikola Kalinić, Ognjen Dobrić, Dalibor Ilić, Ebuka Izundu, Hasijel Rivero, Lazar Stojković, Džoel Bolomboj, Uroš Plavšić.

Partizan: Ife Lundberg, Karlik Džouns, Frenk Nilikina, Dvejn Vašington, Mitar Bošnjaković, Šejk Milton, Mario Nakić, Vanja Marinković, Aleksej Pokuševski, Sterling Braun, Isak Bonga, Arijan Lakić, Dilan Osetkovski, Džabari Parker, Ajzea Majk, Tajrik Džouns.

