Nebojša Čović o pripremama Srbije pred Eurobasket: "Molim Boga da ne bude povreda"

Predsjednik KSS-a Nebojša Čović govorio je o trenutnoj situaciji u taboru "orlova".

Predsednik Košarkaškog Saveza Srbije Nebojša Čović otkrio je da su Vasilije Micić i Uroš Trifunović počeli sa treninzima nakon sitnih povreda, dok Alen Smailagić još uvijek nije. Tokom gostovanja na "Euronews Srbija" osvrnuo se na cjelokupne pripreme za Eurobasket 2025 i najavio spektakl sa Slovencima 21. avgusta.

On je na početku istakao timsku energiju koju su igrači i selektor (Svetislav Pešić) stvorili pred evropsku smotru koja startuje 27. avgusta. Naredni izazovi slijede na prijateljskom turniru u Njemačkoj.

"I to selektor sa stručnim štabom, a i sami igrači, vrlo dobro znaju i komponuju jedan takav ambijent. Biće puno izazova. Evo sad idemo na nove kontrolne punktove, treninge ili utakmice. Reprezentacija sutra putuje u Njemačku, u Minhen, gdje će igrati prvu utakmicu u četvrtak sa Češkom. A ako pobijedi, igraće sa Njemačkom u petak, što je i te kako velika proba. Nakon toga se vraćaju. Jako je važno da svi budu što je moguće više zdravi", rekao je Čović.

Na pripremnom turniru na Kipru nije bilo Vasilija Micića, Uroša Trifunovića i Alena Smailagića zbog povreda. Čović je otkrio da ima pomaka i da su Micić i Trifunović počeli sa treninzima.

"Ali zato imate na raspolaganju 16 igrača. Na kraju će selektor svesti to na 12 igrača pred put. Putuje se 25. Obezbijeđeni su maksimalni uslovi za reprezentaciju. Ide se čarterom i povratak će biti čarterom. To finansira savez. Imamo razumijevanje i značajnu pomoć države i predsjednika. Ja to ističem jer je to realnost i nešto što je istina koju ne treba kriti. Svi treba da se ujedinimo oko reprezentacije. Vidim da je veliko interesovanje javnosti, samo da ne upadnemo u varijantu euforije", rekao je Čović.

Na širem spisku je 17 igrača, a predsjednik KSS-a se nada da neće imati problema sa povredama u nastavku priprema, a ni na prvenstvu.

"Kad krene prvenstvo, vi raspolažete sa 12 igrača. To su pravila FIBA koja moraju da se poštuju i zato sam vrlo oprezan i molim Boga da na ovim trening utakmicama koje igramo ne bude povreda. A opet, te utakmice morate da igrate u sklopu priprema. Dovoljno su iskusni i selektor i svi da naprave određeni balans", rekao je.

Spektakl sa Slovencima

Veliko interesovanje vlada za generalnu probu pred Eurobasket kada će izabranici Svetislava Pešića odmjeriti snage sa Slovencima. Meč je na programu u Beogradskoj areni 21. avgusta.

"Prodaja drugog kontigenta ulaznica će biti od 18. avgusta, i na raspolaganju će biti negdje oko 10.000 karata. Da samo pustili 200.000 moglo je da se proda, toliko je interesovanje, što nas raduje. Od toga se obezbjeđuju određeni prihodi. Mi smo u okviru naše organizacije regionalnim savezima i klubovima obezbijedili više od 2.000 karata, tako da će biti prodato još 10.000. Negdje oko šest ili sedam hiljada je prodato u prvoj fazi i vjerujem da će Arena biti puna i ćemo imati maksimalu podršku reprezentaciji", poručio je Čović.

