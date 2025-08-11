logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Janis Adetokunbo uopšte nije povrijeđen: Tek sad je jasno zašto nije igrao protiv Srbije

Janis Adetokunbo uopšte nije povrijeđen: Tek sad je jasno zašto nije igrao protiv Srbije

Autor Dragan Šutvić
0

Ne radi se ni o kakvoj povredi Janisa Adetokunba nego isključivo o novcu.

Zašto Janis nije igrao protiv Srbije Izvor: Mariano Garcia / Alamy / Profimedia

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić bio je neprijatno iznenađen kada je saznao da Janis Adetokunbo neće igrati protiv "orlova" na Kipru, rekavši da je baš zbog njega i "zakazao taj meč". Iz tabora Grčke saopštili su dan pred utakmicu da je povrijeđen i da zbog toga ne može da igra, međutim to nije tačno.

Kako prenosi grčki "SDNA", odsustvo Janisa Adetokunba iz reprezentacije Grčke povezano je s finansijama, odnosno Košarkaški savez Grčke i dalje nije platio osiguranje Milvokiju za njegove nastupe.

"Janisovo oblačenje dresa reprezentacije Grčke udaljeno je samo jednu uplatu - uplatu koja bi obezbijedila osiguranje u slučaju povrede ili nečega sličnog. Kada će se to desiti? Selektor Vasilis Spanulis nije bio ni siguran da li će Janis igrati 14. avgusta u Solunu u narednoj prijateljskoj utakmici protiv Crne Gore", navodi se.

Iz toga se može vidjeti da finansijska situacija nije najpovoljnija, a istovremeno još dodatno podgrijava tvrdnje o trejdu iz Milvokija o kome se priča već nedeljama unazad.

"Možda sve stoji zato što Baksi čekaju da vide da li će se desiti toliko pominjani trejd ili će Janis ostati u Milvokiju. U suprotnom, Grčka će dogovor morati da se postigne sa njegovim sljedećim timom. Logika kaže da će se sve riješiti u narednih desetak dana. Ipak, Grčka košarkaška federacija (HBF) ostaje zapanjujuće netransparentna prema grčkim navijačima, koji se pitaju zašto Adetokunbo ne trenira sa ostatkom tima i zašto ne igra na pripremnim utakmicama", dodaje se u tekstu.

Podsjetimo, Grčka igra na Eurobasketu 2025 u grupi "C" sa domaćinom Kiprom, Italijom, Gruzijom, Španijom i Bosnom i Hercegovinom. 

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Janis Adetokunbo košarka Srbija Grčka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC