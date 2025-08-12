logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Stiv Ker opet oduševio Srbiju: Ima tri zlata sa Amerima i devet NBA titula, ali meč sa "orlovima" mu kruna karijere

Stiv Ker opet oduševio Srbiju: Ima tri zlata sa Amerima i devet NBA titula, ali meč sa "orlovima" mu kruna karijere

Autor Dragan Šutvić
0

Legendarni Stiv Ker se prisjetio polufinala Olimpijskih igara sa Srbijom.

Stiv Ker opet oduševio Srbiju: Ima tri zlata sa Amerima i devet NBA titula, ali meč sa "orlovima" mu kruna karijere Izvor: YouTube/FIBA Media/Screenshot

Jedan od najboljih košarkaških trenera ikada Stiv Ker još jednom je oduševio javnost u Srbiji. Iako je osvojio devet NBA titula (5 kao igrač i 4 kao trener), dva olimpijska i jedno svjetsko zlato sa selekcijom SAD-a, kaže da mu je meč protiv Srbije u polufinalu Olimpijskih igara u Parizu najveća utakmica u kojoj je učestvovao u karijeri.

Izabranici Svetislava Pešića su vodili praktično tri četvrtine, ali je trio Kari-Durent-Lebron donio Amerikacima peto uzastopno zlato na Olimpijskim igrama.

"Utakmica protiv Srbije je najbolja i najveća utakmica u kojoj sam ikada učestvovao. Imali smo sreće da pobijedimo. Morali smo sve da uradimo savršeno u posljednjim minutima da bismo pobijedili, i to je bilo nevjerovatno. Nevjerovatno je biti dio toga i pamtiti to", rekao je Ker u podkastu "Glue Guys Podcast".

U tom meču je briljirao Stef Kari koji je i bio najzaslužniji za preokret Amerike.

"Prva stvar koja padne na pamet kada Stef Kari nešto uradi je: ‘O, Bože.’ Niko nema takav karakter. Pogotovo u timu punom legendi, lopta ga je stalno pronalazila – najviše su mu vjerovali. Nikada nisam video nešto slično", dodao je Ker.

Srbija je kao utješnu nagradu dobila bronzanu medalju nakon pobjede protiv Nemačke, dok je reprezentacija SAD u finalu savladala Francuze. Priliku za novu medalju, nadamo se zlatnu, "orlovi" će imati na Eurobasketu koji počinje 27. avgusta.

Stiv Ker
Izvor: Glue Guys Podcast/Youtube

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Stiv Ker Srbija košarka SAD

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC