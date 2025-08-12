Stiv Ker opet oduševio Srbiju: Ima tri zlata sa Amerima i devet NBA titula, ali meč sa "orlovima" mu kruna karijere

Legendarni Stiv Ker se prisjetio polufinala Olimpijskih igara sa Srbijom.

Jedan od najboljih košarkaških trenera ikada Stiv Ker još jednom je oduševio javnost u Srbiji. Iako je osvojio devet NBA titula (5 kao igrač i 4 kao trener), dva olimpijska i jedno svjetsko zlato sa selekcijom SAD-a, kaže da mu je meč protiv Srbije u polufinalu Olimpijskih igara u Parizu najveća utakmica u kojoj je učestvovao u karijeri.

Izabranici Svetislava Pešića su vodili praktično tri četvrtine, ali je trio Kari-Durent-Lebron donio Amerikacima peto uzastopno zlato na Olimpijskim igrama.

"Utakmica protiv Srbije je najbolja i najveća utakmica u kojoj sam ikada učestvovao. Imali smo sreće da pobijedimo. Morali smo sve da uradimo savršeno u posljednjim minutima da bismo pobijedili, i to je bilo nevjerovatno. Nevjerovatno je biti dio toga i pamtiti to", rekao je Ker u podkastu "Glue Guys Podcast".

U tom meču je briljirao Stef Kari koji je i bio najzaslužniji za preokret Amerike.

"Prva stvar koja padne na pamet kada Stef Kari nešto uradi je: ‘O, Bože.’ Niko nema takav karakter. Pogotovo u timu punom legendi, lopta ga je stalno pronalazila – najviše su mu vjerovali. Nikada nisam video nešto slično", dodao je Ker.

Srbija je kao utješnu nagradu dobila bronzanu medalju nakon pobjede protiv Nemačke, dok je reprezentacija SAD u finalu savladala Francuze. Priliku za novu medalju, nadamo se zlatnu, "orlovi" će imati na Eurobasketu koji počinje 27. avgusta.

