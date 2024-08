Vidio sam Srbe da plaču, užasno mi je bilo! Američki selektor se obratio srpskim košarkašima

Stiv Ker je devet puta u karijeri osvajao NBA ligu, ali nije odigrao mnogo utakmica boljih od one u polufinalu Olimpijskih igara protiv Srbije.

Izvor: MN PRESS

Košarkaška reprezentacija SAD savladala je Srbiju (95:91) nakon velikog preokreta u polufinalu Olimpijskih igara, iako je tokom 36 minuta meča bila u podređenom položaju. Zbog načina na koji je Srbija igrala impresioniran je dugogodišnji trener NBA ekipe Golden Stejt, nekadašnji saigrač Majkl Džordana i višestruki NBA šampion - Stiv Ker!

U prvim izjavama nakon polufinala Olimpijskih igara u Parizu Ker je bio prepun riječi hvale za srpski tim. Isticao je kolektiv, pojedince, strašnu igru Pešićeve ekipe, moć da se pogađaju najbitniji šutevi,... Po njegovim riječima, ovo je bilo savršena partija reprezentacije Srbije, kojoj je veoma malo falilo za jednu od najvećih košarkaških senzacija u istoriji.

"Rekao sam našim trenerima da će ovo biti najteža utakmica na turniru. Upravo sam ovo očekivao. Srbija je tako dobar tim, tako dobro vođen. Nije nikada lako dobiti isti tim tri puta u kratkom roku, a mi smo ih prije ovoga dobili dva puta i pride nije bilo neizvjesno. Mrzio sam to, jer sam osjetio da će sada biti mnogo teško", rekao je Stiv Ker i dodao: "Srbija je odigrala savršenu utakmicu. Ubacili su toliko teških šuteva. Aleksa Avramović pogađa četiri trojke u prvom poluvremenu, to ne očekuješ. Ali to je trenutak, to su Olimpijske igre, igrači su bili briljantni, isporučili su pod pritiskom. Sjajan tim. Tim sa klasom. Igraju tako tvrdo, tako zajedno."

Po riječima američkog selektora, koji ima pet NBA titula kao igrač i četiri NBA titule kao trener, ovo je bila jedna od najboljih košarkaških utakmica u njegovom životu. "Iskreno, Srbi su me učinili skromnim, istinski skromnim. Počastvovan sam što sam bio dio ove utakmice. Ovo je bila jedna od najboljih utakmica u mom životu. Naravno, srećan sam što smo pobijedili. Vidio sam neke srpske igrače kako plaču poslije utakmice. Osjetio sam se užasno, jer su uradili sve. Igrali su divnu košarku", istakao je Stiv Ker.

Prvi trener američke reprezentacije bio je zabrinut da će njegova ekipa izgubiti meč protiv Srbije i ostati bez zlata na Olimpijskim igrama u Parizu. "Dođavola, da! Zabrinut sam bio cijelu utakmicu i cijeli jučerašnji dan. Nikola Jokić je najbolji košarkaš na svijetu, a srpski tim uvijek zna kako da igra. Tvrdi su, pametni. Ovaj tim nije njihov najbolji u šuterskom smislu, ako poredimo sa ranijima. Ali večeras su im trojke bile neophodne i dali su ih. Mislim 15 ako ne griješim. Učinilo mi da su pogodili svaki važan šut. Imali smo taman toliko vremena da se vratimo i pobijedimo, ali bilo je toliko teško, bili su nevjerovatni", rekao je na kraju Ker.

(MozzartSport/MONDO)

Pogledajte 00:11 Bogdan Bogdanović teši Ognjena Dobrića Izvor: RTS Izvor: RTS

(MONDO)