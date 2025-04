"Ljudi, igrao sam protiv Karima i kažem da je Jokić najbolji!" Stiv Ker oduševljen Nikolom!

Stiv Ker oduševljen igrama Nikole Jokića u NBA ligi.

Nikola Jokić dominira NBA ligom, radi ono što niko prije njega nije radio. Bilježi tripl-dabl u prosjeku, pleše na parketu i pokazuje svima zašto je najbolji na svijetu. U porazu Denvera od Golden Stejta meč je završio sa 33 poena, 12 skokova i 9 asistencija. Oduševio je i Stiva Kera.

Trener Voriorsa, koji je osvojio pet NBA titula kao igrač, od čega tri sa Majklom Džordanom, sipao je pohvale na račun Srbina. Uporedio ga je sa legendarnim Karimom Abdul Džabarom koji je karijeru završio u sezoni koja je bila prva Stivova.

"Nije fer da se porede ere, ali on je najbolji centar kog sam ikada vidio. Opet, igrao sam protiv Karima, tako da sam ja star. Igrao sam jedne godine protiv njega, gledao sam. Karim nije mogao da uradi sve ove stvari", rekao je Ker.

Svjestan je da se košarka razlikuje i da je dosta napredovala od vremena kada su igrali legendarni centri.

"Naravno, ere diktiraju te stvari, sad smo u modernoj eri i gledamo čovjeka koji radi stvari koje niko nikada nije radio. Ide preko vještina, to je ponašanje, inteligencija, takmičarska nastrojenost. Apsolutno je on jedan od najpametnijih igrača ikada i to vidite na mnogo različitih načina", zaključio je Stiv Ker.

