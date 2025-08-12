Srbija zgazila Grčku na Eurobasketu: "Orlići" jure ka medalji, sad je na redu Turska

Selekcija Srbije do 16 godina savladala je Grčku u osmini finala, sada je slJedeći rival Turska.

Srbija je u četvrfinalu Eurobasketa za igrače do 16 godina poslije ubjedljive pobjede nad Grčkom u prvom meču nokaut faze (92:66). "Orlići" će na narednoj stepenici igrati sa Turskom koja je rutinski savladala Finsku 84:52.

U toku cijelog meča srpski tim je dominirao i ni u jednom momentu Grčka nije imala realne šanse ni da se približi. Vodili su 12:10, onda je uslijedila serija, a na kraju prve četvrtine pri 20:20 vidjeli smo posljednje trzaje rivala. Poveli su 23:22 na startu druge četvrtine i od tada je Srbija uzela stvari u svoje ruke.

U srpskom timu Petar Bjelica je uspio da postigne 20 poena uz nevjerovatnih 15 skokova i čak 4 asistencije. Dominantni Nikola Kusturica dao je 19 poena, imao je 11 skokova i 3 asistencije. Dvocifren je bio i Ognjen Simjanovski sa 16 poena, 6 skokova i 6 asistencija.

Srbija je do sada dominirala u prva dva meča kada je savladala prvo Njemačku 86:60, a zatim Gruziju 99:63. Nakon toga je srpske košarkaše pobijedila Španija 97:95. Sada čekaju duel sa Turcima.

