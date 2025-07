Srbija u Beogradu juri zlato na Eurobasketu: "Orlići" kreću od Grčke

Srbija počinje takmičenje na Eurobasketu za igrače do 18 godina u Beogradu.

Počinje Eurobasket za igrače do 18 godina i do 3. avgusta ćemo znati ko je novi prvak Evrope. Selektor Saša Nikitović će predvoditi srpski tim u grupi C sa Grčkom, Litvanijom i Sjevernom Makedonijom.