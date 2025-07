Srbija izgubila polufinale Evropskog prvenstva: Ništa od zlatne medalje za najtalentovanije

Iako su nadoknadili 15 poena zaostatka u posljednjoj četvrtini, košarkaši Srbije nisu uspjeli da pobijede Italiju u polufinalu Evropskog prvenstva.

Košarkaška reprezentacija Srbije sastavljena od igrača do 20 godina i predvođena Marko Marinovićem poražena je u polufinalu Evropskog prvenstva. Nakon nekoliko sjajnih partija na turniru koji se igra u Grčkoj, a zatim i velikog preokreta protiv Španije, srpski košarkaši poraženi su od Italije (85:78), koja će se u nedjelju boriti za zlatnu medalju.

Srbija je bolje počela polufinale Evropskog prvenstva i prva je stigla do pet poena prednosti (9:4), ali je to bilo u veoma ranoj fazi meča. Italijani su u nastavku prve dionice preokrenuli situaciju u svoju korist, a na početku drugog perioda stekli su i prvu dvocifrenu prednost. Nisu je ispuštali sve do kraja susreta.

Na poluvrijeme se otišlo sa šest poena prednosti u korist Italije, a za srpski tim koban je bio finiš treće dionice. Italijani su postigli 10 poena u nizu, a kada su ubacili još dva na početku četvrte dionice stiglo se i do maksimalnih 19 poena razlike na ovom meču. Srbija je pokušala da se vrati u meč, uspjela da smanji zaostatak i iznudi tajm-aut Italijana, ali ne i da preokrene rezultat. Istopili su srpski košarkaši čak 15 poena minusa u posljednjem kvartalu, ali su posljednju šansu za preokret propustili.

Reprezentaciju Srbije predvodili su Luka Savanović sa 25 poena i osam skokova, Pavle Nikolić sa 20 poena i Viktor Mikić sa osam poena i 10 skokova. Osam poena postigao je i Aleksa Ristić, koji je meč završio sa sedam asistencija. U timu Italije najefikasniji su bili Frančesko Ferari (19), Leonardo Marangon (18) i Elise Asui (17 poena).

Italijani će u finalu igrati protiv bolje selekcije iz okršaja Litvanije i Francuske, dok će poraženi tim u drugom polufinalu na megdan srpskom timu. Osvajanje bronzane medalje na Evropskom prvenstvu bio bi sasvim dobar rezultat za Srbiju, koja je na turniru učestvovala bez nekoliko najboljih igrača poput Nikole Topića i Bogoljuba Markovića koji se u Ljetnoj ligi dokazuju NBA timovima.

