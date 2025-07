Srbija ostala bez bronze na Evropskom prvenstvu, Francuzi prejaki: Nastavlja se niz bez medalje

Mladi košarkaši Srbije poraženi od Francuza u borbi za treće mjesto na Evropskom prvenstvu.

Mlada košarkaška reprezentacija Srbije do 20 godina poražena je u meču za bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu, pošto je selekcija Francuske slavila rezultatom 73:62.

Tako su "orlići" propustili šansu da se domognu odličja još od 2015. godine kada su osvojili zlato. Gledali smo egal utakmicu u prvih 10 minuta igre, bilo je dosta trzavica na terenu, što nije čudo s obzirom na to da je ulog bila bronzana medalja.

"Orlići" su imali dva poena prednosti nakon prve četvrtine, da bi "trikolozi" početkom druge dionice preuzeli vođstvo.

Srbija - Francuska na Evropskom prvenstvu

Izabranici Marka Marinovića nisu bili na potrebnom nivou u odbrani, dok su u napadu dosta griješili, a nije ih služio ni šut, što su rivali znali da kazne, pa su na poluvrijeme otišli sa zavidnih 37:30.

Iako smo sa brza četiri poena otvorili drugo poluvrijeme, uslijedio je potpuni raspad Srbije, pa je Francuska ubrzo stigla do dvocifrene prednosti koju nisu ispustili do kraja. Kad god bi naši momci uspjeli nešto dobro da urade u napadu, rivali su imali odgovor, te su zasluženo stigli do pobjede.

Francuze je do pobjede predvodio Srbin koji se odlučio za "trikolore" Petar Majstorović koji je postigao 15 poena, uz sedam skokova. U poraženom timu se istakli Lazar Gačić i Pavle Nikolić sa po 16 poena.