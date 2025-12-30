Ovo je fudbal! Radost, tuga, navijači, rivalstvo i sreća – Englezima sve stalo u 90 sekundi!

Pogledajte snimak posljednjih 90 sekundi utakmice engleskog Čempionšipa koji najbolje dočarava suštinu fudbala.
Fudbal je nastao u Engleskoj i uprkos južnoameričkoj strasti, njemačkoj disciplini i posjeti, utakmice na Ostrvu definitivno su nešto posebno.
Dokaz je i utakmica između Portsmuta i Čarltona odigrana u utorak, a njena završnica najbolje dočarava sve ono što čini fudbal i zbog čega je ovo najvažnija sporedna stvar na svijetu.
Radost, tuga, navijači, rivalstvo i sreća – sve to stalo je u 90-ak sekundi video snimka koji je zabilježio jedan navijač Čarltona.
Predosjetio je on da će se desiti nešto veliko kada je krenuo da snima Majlsa Liburna kako izvodi korner, a onda se to i desilo – Harvi Knibs je zabio za izjednačenje na 1:1 i delirijum na gostujućoj tribini Fraton parka.
Navijači Čarltona likovali su zbog pogotka i krenuli da prozivaju razočaranu domaću publiku „Mi nikada ne gubimo na Fraton parku“.
Njihovo slavlje nije se ni smirilo, a na drugoj strani sjevnuo je brzi napad Portsmuta i pogodak Jang Min-Hjuka za pobjedu domaćih 2:1. Stadion je eksplodirao, a navijači Čarltona ostali su u nevjerici, posebno onaj čija kamera je sve zabilježila od početka do kraja.
Football is fucking class. Hadn’t even stopped recording. 96th and 98th minute— Der GM (@GM1872_)December 30, 2025
