Ovo je fudbal! Radost, tuga, navijači, rivalstvo i sreća – Englezima sve stalo u 90 sekundi!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
Pogledajte snimak posljednjih 90 sekundi utakmice engleskog Čempionšipa koji najbolje dočarava suštinu fudbala.

Nevjerovatni preokret na utakmici Portsmut Čarlton Izvor: Andy Thomas / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbal je nastao u Engleskoj i uprkos južnoameričkoj strasti, njemačkoj disciplini i posjeti, utakmice na Ostrvu definitivno su nešto posebno.

Dokaz je i utakmica između Portsmuta i Čarltona odigrana u utorak, a njena završnica najbolje dočarava sve ono što čini fudbal i zbog čega je ovo najvažnija sporedna stvar na svijetu.

Radost, tuga, navijači, rivalstvo i sreća – sve to stalo je u 90-ak sekundi video snimka koji je zabilježio jedan navijač Čarltona.

Predosjetio je on da će se desiti nešto veliko kada je krenuo da snima Majlsa Liburna kako izvodi korner, a onda se to i desilo – Harvi Knibs je zabio za izjednačenje na 1:1 i delirijum na gostujućoj tribini Fraton parka.

Navijači Čarltona likovali su zbog pogotka i krenuli da prozivaju razočaranu domaću publiku „Mi nikada ne gubimo na Fraton parku“.

Njihovo slavlje nije se ni smirilo, a na drugoj strani sjevnuo je brzi napad Portsmuta i pogodak Jang Min-Hjuka za pobjedu domaćih 2:1. Stadion je eksplodirao, a navijači Čarltona ostali su u nevjerici, posebno onaj čija kamera je sve zabilježila od početka do kraja.

Pogledajte snimak sa Fraton parka!

Portsmut čempionšip fudbal Čarlton

