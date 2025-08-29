Partizan predstavio nove dresove: Da li prepoznajete asa crno-bijelih koji je ponovo obukao najdraže boje?

Aleks Marić se pojavio i obukao najdraži dres u svojoj karijeri, a mnogi ga nisu prepoznali.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Košarkaški klub Partizan predstavio je nove dresove za sezonu 2025/26. Crno-beli su na Avali imali spektakularan početak sezone gdje su partiju basketa odigrali sadašnjii prvotimci sa nekadašnjim igračima koji su nosili crno-bijeli dres.

Aktuelni šampion ABA lige i KLS sljedeće sezone nosiće dresove brenda "Najki", a na 3x3 terenu smo mogli da vidimo sudar novih i starih snaga Partizana.

Uz igrače iz prošle sezone i nova pojačanja u vidu Šejka Miltona, Dilana Osetkovskog i Džabarija Parkera dres Partizana su opet obukli Novica Veličković, Aleks Marić i Milenko Tepić. Pogledajte kako je to izgledalo:

Aleks Marić je ponovo tu

Sada već 40-godišnji bivši centar Aleks Marić uveličao je promociju Partizana. On je 2008. završio koledž Nebraska i nakon jedne sezone u Granadi prešao u Partizan. Ostao je upamćen kao miljenik navijača, a mnogi ga sada nisu prepoznali.

Nakon duge karijere koja je trajala do 2017. godine i u kojoj je igrao u Rusiji, Izraelu, Turskoj, Iranu, Crnoj Gori i rodnoj Australiji bio je godinu dana asistent u stručnom štabu Sidnej Kingsa.

Partizanovi igrači u novoj opremi

