logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Partizan predstavio nove dresove: Da li prepoznajete asa crno-bijelih koji je ponovo obukao najdraže boje?

Partizan predstavio nove dresove: Da li prepoznajete asa crno-bijelih koji je ponovo obukao najdraže boje?

Autor Dragan Šutvić
0

Aleks Marić se pojavio i obukao najdraži dres u svojoj karijeri, a mnogi ga nisu prepoznali.

KK Partizan predstavio nove dresove Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Košarkaški klub Partizan predstavio je nove dresove za sezonu 2025/26. Crno-beli su na Avali imali spektakularan početak sezone gdje su partiju basketa odigrali sadašnjii prvotimci sa nekadašnjim igračima koji su nosili crno-bijeli dres.

Aktuelni šampion ABA lige i KLS sljedeće sezone nosiće dresove brenda "Najki", a na 3x3 terenu smo mogli da vidimo sudar novih i starih snaga Partizana.

Uz igrače iz prošle sezone i nova pojačanja u vidu Šejka Miltona, Dilana Osetkovskog i Džabarija Parkera dres Partizana su opet obukli Novica Veličković, Aleks Marić i Milenko Tepić. Pogledajte kako je to izgledalo: 

Aleks Marić je ponovo tu

Sada već 40-godišnji bivši centar Aleks Marić uveličao je promociju Partizana. On je 2008. završio koledž Nebraska i nakon jedne sezone u Granadi prešao u Partizan. Ostao je upamćen kao miljenik navijača, a mnogi ga sada nisu prepoznali.
Nakon duge karijere koja je trajala do 2017. godine i u kojoj je igrao u Rusiji, Izraelu, Turskoj, Iranu, Crnoj Gori i rodnoj Australiji bio je godinu dana asistent u stručnom štabu Sidnej Kingsa. 

Pogledajte

00:09
Partizanovi igrači u novoj opremi
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Pročitajte i ovo:

Tagovi

KK Partizan košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC