"Potpisali smo najvažniji ugovor, roster nije kompletiran": Ostoja Mijailović najavio nova pojačanja

Prvi čovjek Partizana oglasio se pred početak priprema za sezonu 2025/26.

Predsjednik KK Partizan Ostoja Mijailović govorio je o ambicijama i potencijalnim pojačanjima pred početak sezone 2025/26. Prvi čovjek crno-bijelih kaže da roster još uvijek nije kompletiran, ali da je najveći posao obavljen, misleći na trogodišnju licencu Evrolige. Najavio je dolazak još jednog ili dva igrača, a cilj će kao i prošle sezone biti iskorak u elitnom košarkaškom takmičenju.

Trogodišnja licenca donijela je beogradskom klubu mnoge benefite, pa se lakše planira budžet, dovođenje igrača i organizacijski dio.

"Na kraju prošle takmičarske sezone završili smo veliki posao, potpisali smo trogodišnji ugovor sa Evroligom. To nam je dalo stabilnost i mogućnost da dugoročno planiramo. To je bio osnov da zadržimo postojeći roster, da nekim igračima produžimo ugovore na jednu ili dvije godine, jer sada konačno možemo da pravimo planove unaprijed. Ova sezona je lakša i organizaciono i finansijski. Potpisali smo sponzorske ugovore na tri godine, produžili ugovore sa igračima, a sve to nam je omogućilo da pokažemo veće ambicije, pre svega kada je Evroliga u pitanju", rekao je Mijailović.

Okosnica tima je od prošle sezone je ostala, a kakva je situacija na tržištu?

"Rano je za zaključke i procjene jer roster još nije kompletiran, nedostaje nam jedan ili dva igrača. Pregovaramo sa agentima igrača koje planiramo da pošaljemo u druge sredine i paralelno tražimo pojačanja, prije svega na poziciji pet. Ostatak tima je više, manje popunjen, i što je najvažnije, zadržali smo kostur ekipe koja je osvojila trofeje u ABA ligi i šampionatu Srbije. Ogroman posao je urađen kada je formiranje tima u pitanju. Na tržištu su sada Dubai, Hapoel, i Valensija… svi traže kvalitetne igrače. Pored svih tih konkurenata, mi smo uspjeli da zadržimo sve koje smo željeli iz prošle sezone, niko nije otišao neplanirano. Vjerujem da će ovaj tim, sa kontinuitetom i nadogradnjom u vidu iskusnih igrača, biti i do trideset odsto bolji. Samo zadržavanje istog kostura tima donosi mnogo u ovom zgusnutom ritmu Evrolige, gdje praktično nemate vremena za uigravanje. Sve novajlije su iskusni košarkaši, visokog kvaliteta. Očekujem odlične rezultate".

Ostoja Mijailović Izvor: YouTube/ BC Partizan TV

Važna promjena se tiče mlađih selekcija, lično Mijailović nije bio zadovoljan kako taj dio funkcioniše.

"Naravno. Donijeli smo važne promjene u sistemu mlađih selekcija. Ja lično nisam bio zadovoljan radom prethodnih struktura, ciljevi nisu ostvareni i reagovali smo. Doveli smo Tepića i Bučića, ljude koji znaju posao, Partizanove legende. Vidio sam trening mlađih kategorija bez najave, rade punom parom. Već su promijenili neke trenere, sistem je nov i to daje vjeru roditeljima i djeci da se ulaže u mlađe kategorije. U poodmakloj fazi smo saradnje sa Metalcem iz Valjeva. Cilj je da naši mladi igrači dobiju kvalitetne minute u ozbiljnom takmičenju. Ne može Partizan istovremeno biti razvojni i trofejni klub. Zato je potreban međukorak, klub iz KLS-a koji će pomoći prelaz mladih u seniorski nivo", rekao je Mijailović, i najavio povratak još bivših igrača u Humsku.

"Vraćanja bivši igrača u klub je dio strategije koju imaju. Svi koji su ostavili trag, imaju znanje, volju i želju da rade, dobrodošli su. Novica, Zeko, još neki bivši igrači koji će se priključiti… za svakog od njih bitno je da donesu dodatu vrijednost, ideju, iskustvo, kontakte. Partizan sve više funkcioniše kao moderna kompanija. Sistem je postavljen. Menadžment, marketing, finansije, sve funkcioniše po modelu velikih firmi. Danas mogu da kažem da naš klub posluje kao najmodernija kompanija. Ljudi u klubu danas mogu da rade u bilo kojoj multinacionalnoj firmi. To je ključ, da sistem prevazilazi i teške trenutke. Prošle sezone uzeli smo trofeje u ABA ligi i KLS-u. Nismo ušli u Top 8 Evrolige, ali smo sve obaveze isplatili, igračima, dobavljačima, bonusima, porezima. Nismo dužni ni jedan cent. A znamo kakva je bila situacija prije samo nekoliko godina".

Mijailović je poželei sreću nacionalnoj selekciji Srbije na Eurobasketu, gdje će joj prvi rival biti selekcija Estonije u srijedu od 20.15.

"Želim sreću Kariju Pešiću i momcima. Petorica naših igrača su tamo i bivši crno-bijeli kao selektor. Vjerujem u ovu generaciju, imamo tim za zlato. Cijela nacija čeka tu titulu, kao košarkaška zemlja to zaslužujemo. Samo da ih zdravlje posluži i neka se vrate sa trofejom."

