logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"U Partizanu nisam mogao da budem pravi ja": Ajzea Majk žali što ga Grobari nisu dobro upoznali zbog povrede

"U Partizanu nisam mogao da budem pravi ja": Ajzea Majk žali što ga Grobari nisu dobro upoznali zbog povrede

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Doskorašnji krilni centar Partizana Ajzea Majk prešao u Bajern žaleći za neubjedljivom epizodom među crno-bijelima u Beogradu

Ajzea Majk prešao u Bajern Izvor: MN PRESS

Doskorašnji krilni centar Partizana Ajzea Majk zvanično je prešao u Bajern. Reprezentativac Kanade (203 cm, 27 godina), nije uspio da ostavi dubok trag među crno-bijelima u šampionskoj sezoni 2024/25, a u tome ga je spriječila i komplikovana povreda koju je zadobio na početku sezone.

Ajzea Majk je potpisao ugovor sa Bavarcima do 2027. godine.

"Prelazak u Minhen je logičan korak, jer je nakon razgovora sa trenerom Gordijem bilo jasno da posjedujem vještine koje su tamo potrebne. Zbog povrede sam prošlu sezonu počeo van terena i stvari nisu išle kako sam planirao. Nikada nisam mogao da budem pravi ja: univerzalni igrač koji može da šutira, sam donosi odluke, igra na pozicijama tri i četiri, brani više pozicija - i, prije svega, unosi mnogo energije na teren", poručio je on u izjavi za Bajernov sajt iz Nikaragve, gdje igra na AmeriKupu za reprezentaciju Kanade.

"Ajzeina glad će oblikovati naš tim"

Sportski direktor Bajerna, legendarni srpski košarkaš Dragan Tarlać, najavio je da će Ajzeja donijeti veliki kvalitet i 'dubinu' sastavu njemačkog tima.

"Njegova sposobnost da igra na više pozicija omogućava nam još više opcija na obje strane terena. On je još jedan igrač u čiji talenat smo apsolutno uvjereni i koji želi da se dokaže u Minhenu. Glad koju Ajzea ima - zajedno sa našom postojećom jezgrom i ostalim novim igračima poput Rokasa, Ksavijera, Kamara, Venjena, Džastinijana i Leona - oblikovaće naš novi tim. Zbog toga smo izuzetno srećni što je transfer uspio i što je sada dio našeg kluba."

Ajzea Majk ostavio je sjajan utisak igraju za Burž od 2022. do 2024. i sa tim timom nastupio je u polufinalu Evrokupa. Potom je prešao u Partizan, a sada će pokušati "iz druge" da ostavi dobar utisak i ostvari značajnu ulogu u Evroligi.

Koga je Bajern doveo do sada?

Bajern je do sada doveo i plejmejkera Makabija Rokasa Jokubaitisa, plejmejkera Baskonije Kamara Boldfina, beka Reala Ksavijera Rejtan-Majsa, centra pariza Leona Kracera, centra Panatinaikosa Venjena Gabrijela... Takođe, srpski internacionalac Vladimir Lučić potpisao je produženje ugovora na još dvije godine.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ajzea Majk KK Partizan KK Bajern transferi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC