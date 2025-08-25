"U Partizanu nisam mogao da budem pravi ja": Ajzea Majk žali što ga Grobari nisu dobro upoznali zbog povrede

Doskorašnji krilni centar Partizana Ajzea Majk prešao u Bajern žaleći za neubjedljivom epizodom među crno-bijelima u Beogradu

Izvor: MN PRESS

Doskorašnji krilni centar Partizana Ajzea Majk zvanično je prešao u Bajern. Reprezentativac Kanade (203 cm, 27 godina), nije uspio da ostavi dubok trag među crno-bijelima u šampionskoj sezoni 2024/25, a u tome ga je spriječila i komplikovana povreda koju je zadobio na početku sezone.

Ajzea Majk je potpisao ugovor sa Bavarcima do 2027. godine.

"Prelazak u Minhen je logičan korak, jer je nakon razgovora sa trenerom Gordijem bilo jasno da posjedujem vještine koje su tamo potrebne. Zbog povrede sam prošlu sezonu počeo van terena i stvari nisu išle kako sam planirao. Nikada nisam mogao da budem pravi ja: univerzalni igrač koji može da šutira, sam donosi odluke, igra na pozicijama tri i četiri, brani više pozicija - i, prije svega, unosi mnogo energije na teren", poručio je on u izjavi za Bajernov sajt iz Nikaragve, gdje igra na AmeriKupu za reprezentaciju Kanade.

"Ajzeina glad će oblikovati naš tim"

Sportski direktor Bajerna, legendarni srpski košarkaš Dragan Tarlać, najavio je da će Ajzeja donijeti veliki kvalitet i 'dubinu' sastavu njemačkog tima.

"Njegova sposobnost da igra na više pozicija omogućava nam još više opcija na obje strane terena. On je još jedan igrač u čiji talenat smo apsolutno uvjereni i koji želi da se dokaže u Minhenu. Glad koju Ajzea ima - zajedno sa našom postojećom jezgrom i ostalim novim igračima poput Rokasa, Ksavijera, Kamara, Venjena, Džastinijana i Leona - oblikovaće naš novi tim. Zbog toga smo izuzetno srećni što je transfer uspio i što je sada dio našeg kluba."

Ajzea Majk ostavio je sjajan utisak igraju za Burž od 2022. do 2024. i sa tim timom nastupio je u polufinalu Evrokupa. Potom je prešao u Partizan, a sada će pokušati "iz druge" da ostavi dobar utisak i ostvari značajnu ulogu u Evroligi.

Koga je Bajern doveo do sada?

Bajern je do sada doveo i plejmejkera Makabija Rokasa Jokubaitisa, plejmejkera Baskonije Kamara Boldfina, beka Reala Ksavijera Rejtan-Majsa, centra pariza Leona Kracera, centra Panatinaikosa Venjena Gabrijela... Takođe, srpski internacionalac Vladimir Lučić potpisao je produženje ugovora na još dvije godine.