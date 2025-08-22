logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Košarkaš Partizana se brzo snašao: Odjavio se u Humskoj, pravac Bajern

Košarkaš Partizana se brzo snašao: Odjavio se u Humskoj, pravac Bajern

Autor Dragan Šutvić
0

Ajzea Majk ostaje u Evroligi i naredne sezone.

Ajzea Majk u Bajernu Izvor: MN PRESS

Samo što je potvrđena vijest da Kanađanin Ajzea Majk više nije košarkaš Partizana, stižu vesti o njegovom novom angažmanu. Kako prenosi pouzdani "Basketnews", njegova naredna destinacija je Bajern Minhen, pa ćemo ga i u sezoni 2025/26 gledati u Evroligi.

Minule sezone prosječno je bilježio 3,9 poena, 2,4 skoka u 23 utakmice Evrolige. U Beograd je stigao kao veliko pojačanje nakon sjajne sezone sa Burgom. Bio je imenovan u prvi tim Evrokupa i pomogao je francuskom klubu da dođe do finala Evrokupa 2024. godine, prosečno bilježivši 12,8 poena, 4,2 skoka i 1,6 ukradenih lopti po utakmici.

Crno-bijeli su se zvanično oprostili od Majka i poželjeli mu sve najbolje u nastavku karijere, ali će naredne sezone biti u redovima rivala.

"Nakon sezone 2024-25 u kojoj je sa crno-bijelima osvojio dva trofeja, Ajzea Majk će naredne sezone igrati u drugom timu. KK Partizan je danas postigao sporazum o raskidu saradnje sa igračem i Ajzea Majk je slobodan u izboru novog kluba. Ajzea, hvala ti na svemu što smo zajedno proživjeli u prethodnih godinu dana! Ostaćeš zauvijek dio crno-bijele porodice! Srećno u nastavku karijere!", stoji u opisu kluba.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan košarka KK Bajern transferi Evroliga Ajzea Majk

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC