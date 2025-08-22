Košarkaš Partizana se brzo snašao: Odjavio se u Humskoj, pravac Bajern

Ajzea Majk ostaje u Evroligi i naredne sezone.

Samo što je potvrđena vijest da Kanađanin Ajzea Majk više nije košarkaš Partizana, stižu vesti o njegovom novom angažmanu. Kako prenosi pouzdani "Basketnews", njegova naredna destinacija je Bajern Minhen, pa ćemo ga i u sezoni 2025/26 gledati u Evroligi.

Minule sezone prosječno je bilježio 3,9 poena, 2,4 skoka u 23 utakmice Evrolige. U Beograd je stigao kao veliko pojačanje nakon sjajne sezone sa Burgom. Bio je imenovan u prvi tim Evrokupa i pomogao je francuskom klubu da dođe do finala Evrokupa 2024. godine, prosečno bilježivši 12,8 poena, 4,2 skoka i 1,6 ukradenih lopti po utakmici.

Crno-bijeli su se zvanično oprostili od Majka i poželjeli mu sve najbolje u nastavku karijere, ali će naredne sezone biti u redovima rivala.

"Nakon sezone 2024-25 u kojoj je sa crno-bijelima osvojio dva trofeja, Ajzea Majk će naredne sezone igrati u drugom timu. KK Partizan je danas postigao sporazum o raskidu saradnje sa igračem i Ajzea Majk je slobodan u izboru novog kluba. Ajzea, hvala ti na svemu što smo zajedno proživjeli u prethodnih godinu dana! Ostaćeš zauvijek dio crno-bijele porodice! Srećno u nastavku karijere!", stoji u opisu kluba.

