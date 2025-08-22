Ajzea Majk zvanično je napustio Partizan.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Ajzea Majk više nije igrač Partizana, saopštio je klub. Poslije odlaska Balše Koprivice, sada je i Kanađanin otišao iz Parnog valjka. Kao što se i pretpostavljalo, crno-bijeli rastali su se sa prošlogodišnjim pojačanjem, reprezentativac Kanade očigledno nije opravdao očekivanja Željka Obradovića, pa je rastanak bio neizbježna opcija.

Već se govorilo o tome da bi Ajzea Majk, Ife Lundber i Frenk Nilikina mogli da pronađu nove sredine, ali trenutno je izvjesno samo to da je Kanađanin jedini napustio tim. Nema sumnje da je navijačima žao zbog odlaska Majka, s obzirom na to da je blistao u nekoliko derbija. Njegova zapažena partija bila je u 11 kolu Evrolige kad je ubacio 13 poena, tako da je iz igra šutirao 63 posto.

Vidi opis Partizan se oprostio od još jednog igrača: Grobari su ga obožavali zbog derbija protiv Zvezde Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Takođe, je bio sjajan u još jednom susretu sa "vječitim" rivalom, pa je u 13. kolu regionalnog takmičenja postigao 15 poena, ali je imao i pet važnih skokova. I u ovom susretu imao je isti postotak šuta iz igre, a za tri poena je pogađao 75 posto (3/4).

Iz Partizana su poručili: "Nakon sezone 2024-25 u kojoj je sa crno-bijelima osvojio dva trofeja, Ajzea Majk će naredne sezone igrati u drugom timu. KK Partizan je danas postigao sporazum o raskidu saradnje sa igračem i Ajzea Majk je slobodan u izboru novog kluba. Ajzea, hvala ti na svemu što smo zajedno proživjeli u prethodnih godinu dana! Ostaćeš zauvijek dio crno-bijele porodice! Srećno u nastavku karijere!, stoji u opisu kluba.

Majk je poseban doprinos imao u završnici sezone, kad je sa klincima crno-bijelih postao šampion Srbije. Tada je bilježio 13,6 poena i sedam skokova, uz 2,4 asistencije po meču, ali 1,2 ukradene lopte. Međutim, povreda koja ga je zadesila na prvom treningu Parnog valjka očigledno mu je i odredila sudbinu, pošto se nije najbolje uklopio po povratku u tim.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!