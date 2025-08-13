Košarkaš Partizana dobio poziv u reprezentaciju Kanade

Košarkaš Partizana Ajzea Majk će igrati za reprezentaciju Kanade.

Izvor: MN PRESS

Košarkaš Partizana Ajzea Majk dobio je poziv reprezentacije Kanade i igraće na predstojećem FIBA američkom kupu koji se igra od 22. avgusta. Krilni centar koji je na izlaznim vratima Humske našao se na spisku od 14 imena koji je sastavio novi selektor Gordon Herbert.

Turnir se igra u Nikaragvi, a Kanađani će odmjeriti snage sa Panamom, Venecuelom i Portorikom u grupnoj fazi. Ovo je svakako dobra prilika za dokazivanje Majka koji je igra promjenljivo tokom prošle sezone, ali je u finišu dao veliki doprinos u osvajanju ABA lige i KLS-a.

Na spisku se nalaze: : Čarls Bediako, Tre Bel Hejns, Džejden Kembel, Markus Kar, Nejt Darling, Kijšon Džordž, Kvinsi Gerijer, Džavon Henri Bler, Mfiondu Kabengele, Tomas Kenedi, Leonard Miler, Ajzea Majk, Dejvid Muenkat i Kajl Vajlter.

Opcije za nastavak karijere

Majk je odigrao 23 utakmice u dresu Partizana u Evroligi i prosječno je bilježio skoro četiri poena, 2,4 skoka. Iako se spekulisalo da će ostati u Beogradu, posljednjih dana su se pojavile informacije da će se crno-bijeli odreći njegovih usluga, kao i usluga Frenka Nilikine. Navodno je za Kanađanina zainteresovana Valencija, što znači da ćemo ga i naredne sezone gledati na najvećoj evropskoj sceni.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:41 Hibernijan, Navijači, Partizan, Grobari Izvor: Instagram/Hibernian Football Club Izvor: Instagram/Hibernian Football Club

(MONDO)