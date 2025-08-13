logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Košarkaš Partizana dobio poziv u reprezentaciju Kanade

Košarkaš Partizana dobio poziv u reprezentaciju Kanade

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Košarkaš Partizana Ajzea Majk će igrati za reprezentaciju Kanade.

ajzea majk dobio poziv kanade za americki kup Izvor: MN PRESS

Košarkaš Partizana Ajzea Majk dobio je poziv reprezentacije Kanade i igraće na predstojećem FIBA američkom kupu koji se igra od 22. avgusta. Krilni centar koji je na izlaznim vratima Humske našao se na spisku od 14 imena koji je sastavio novi selektor Gordon Herbert.

Turnir se igra u Nikaragvi, a Kanađani će odmjeriti snage sa Panamom, Venecuelom i Portorikom u grupnoj fazi. Ovo je svakako dobra prilika za dokazivanje Majka koji je igra promjenljivo tokom prošle sezone, ali je u finišu dao veliki doprinos u osvajanju ABA lige i KLS-a.

Na spisku se nalaze: : Čarls Bediako, Tre Bel Hejns, Džejden Kembel, Markus Kar, Nejt Darling, Kijšon Džordž, Kvinsi Gerijer, Džavon Henri Bler, Mfiondu Kabengele, Tomas Kenedi, Leonard Miler, Ajzea Majk, Dejvid Muenkat i Kajl Vajlter.

Opcije za nastavak karijere

Majk je odigrao 23 utakmice u dresu Partizana u Evroligi i prosječno je bilježio skoro četiri poena, 2,4 skoka. Iako se spekulisalo da će ostati u Beogradu, posljednjih dana su se pojavile informacije da će se crno-bijeli odreći njegovih usluga, kao i usluga Frenka Nilikine. Navodno je za Kanađanina zainteresovana Valencija, što znači da ćemo ga i naredne sezone gledati na najvećoj evropskoj sceni.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:41
Hibernijan, Navijači, Partizan, Grobari
Izvor: Instagram/Hibernian Football Club
Izvor: Instagram/Hibernian Football Club

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ajzea Majk košarka KK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC