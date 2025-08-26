logo
Neočekivano ime u rosteru Partizana: Stiže na početak priprema, Obradović mu daje drugu šansu

0

Željko Obradović će imati na raspolaganju prerano otpisanog Frenka Nilikinu.

Frenk Nilikina na pripremama Partizana Izvor: MN PRESS

Francuski košarkaš Frenk Nilikina je bio već viđen na izlaznim vratima Partizana, ali on će se priključiti crno-bijelima na startu priprema prenosi "Mozzartsport". Predstavljanje tima je zakazano za dva dana 28. avgusta, a Željku Obradoviću će se odazvati i Nilikina koji je prošle sezone kuburio sa povredama i nije uspio da opravda očekivanja.

Spekulisalo se da je za njegove usluge zainteresovan Monako, ali za sada od tog transfera neće biti ništa. Nije poznato šta je plan Partizana, ali posljednje informacije kažu da će pokušati da se nametne u Beogradu.

 I dalje nije ozvaničen raskid saradnje sa Ifeom Lundbergom, ali on je definitivno otpisan za narednu sezonu. U igri su bili Makabi i Pariz, pa crno-bijeli pokušavaju da nađu najbolje i najisplativije rješenje za igrača i klub.

Humsku su ovog ljeta napustili Balša Koprivica koji je prešao u turski Bahčešehir, Brendon Dejvis se preselio u Japan gdje će igrati za  Alvark Tokio, dok je Ajzea Majk ostao u Evroligi i dogovorio je saradnju sa Bajernom iz Minhena.

Partizan su pojačali Šejk Milton, Džabari Parker i Dilan Osetkovski, dok se očekuje da crno-bijeli dodatno osnaže svoj roster.

Tagovi

košarka KK Partizan Frenk Nilikina

