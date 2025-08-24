logo
"Najbolji trener na svijetu": Poznati glumac dočekao Obradovića i zagolicao maštu navijačima Partizana

"Najbolji trener na svijetu": Poznati glumac dočekao Obradovića i zagolicao maštu navijačima Partizana

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Glumac Emir Hadžihafizbegović sreo se da Željkom Obradovićem u Sarajevu i tom prilikom na društvenim mrežama podijelio fotofgrafiju sa trenerom Partizana.

Emir Hadžihafizbegović ugostio Željka Obradovića u Sarajevu Izvor: Facebook/printscreen/Emir Hadzihafizbegovic

Bosanskohercegovački glumac Emir Hadžihafizbegović ugostio je u Sarajevu trenera Partizana Željka Obradovića. Najtrofejniji srpski stručnjak postao je ambasador Igara mladih i tim povodom nalazi se u Sarajevu, a slobodno vrijeme iskoristio je i da se sretne sa starim prijateljima, a poznati glumac iskoristio je priliku da poželi i čuvenu 10. evroligašku titulu.

Pored fotografije koja je osvanula na fejsbuk profilu Hadžihafizbegovića na kojoj je glumac u zagrljaju sa Željkom Obradovićem, stoji i tekst, koji će vjerovatno oduševiti mnoge navijače Partizana. U njemu, Emir želi srpskom stručnjaku jubilarnu 10. titulu Evrolige. "U Sarajevo stigao brat Željko Obradović", započeo je Hadžihafizbegović.

"Najbolji košarkaški trener na svijetu. Prijateljstvo koje traje 40 godina. Sjećanja, uspomene, smijeh do suza. Željko je, prije svega, ljudska, a onda i sportska veličina. Onaj ko ga nije pitao za uslugu, nije mu je ni napravio", poručio je Hadžihafizbegović.

"Javili smo se i Muhamedu Memiću, velikom našem prijatelju i svjetskom rukometašu u Barseloni, Bogdanu Boši Tanjeviću u Trstu, evocirali uspomene na Mirzu Delibašića, Davorina Popovića, Kemala Montena, Safeta Isovića, Ivicu Osima, Abdulaha Sidrana... "

Zagolicao je maštu poznati glumac navijačima Partizana, porukom o tituli koju svi toliko dugo sanjaju. "Ovakvi ljudi svojim dolaskom u šeher dodatno oplemene Sarajevo, kao naravno i Sarajevo Željka. Volimo te, dragi Žoc, i čekamo, ako Bog da, tu 10. titulu evropskog prvaka. S tvojim Partizanom, naravno. Do skorog viđenja, sreća te pratila, brate, kud god bio", stoji u opisu fotografije.

Već smo vidjeli da je trener Partizana imao priliku da uživa u pjesmi koju su navijači "parnog valjka" prisvojili i prepjevali. Hanka Paldum je u jednom od restorana u Sarajevu pjevala treneru Partizana čuvene "Crne kose".

