Hanka Paldum pjevala, Željko Obradović uživao: Sarajevom odzvanjala pjesma koju crno-bijeli obožavaju

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
1

Željko Obradović uživao je u Sarajevu i to uz pjesmu koju "grobari" često pjevaju.

Željko Obradović uživao u Sarajevu Izvor: MN PRESS, Screenshot/YouTube/@vladan.tegeltija.tegi

Objava na instagramu oduševila je mnoge navijače Partizana, pošto su imali priliku da vide Željka Obradovića koji uživa u Sarajevu dok pjevačica Hanka Paldum izvodi pjesmu koju su "grobari" prisvojili. Obradović je u Sarajevu kao ambasador Igara mladih, ali budno oko kamere uspjelo je da zabilježi i trenutak opuštanja.

Naravno, pjesma bez koje sada ne može da prođe gotovo nijedno okupljanje navijača Partizana, bila je otpjevana i u lokalu u kojem je bio srpski stručnjak.

Naravno, riječ je o pesmi "Crne kose", koju su navijači Partizana prilagodili klubu. Već je čest slučaj da trener crno-bijelih u lokalu u kojem se nalazi naruči ili dobije ovu pjesmu, ali ovog puta imao je priliku da je sluša u originalnoj izvedbi Hanke Paldum. Fotogradiju Željka Obradovića i poznate pjevačice objavio je novinar Vladan Tegeltija uz opis: "Pojačaj ton da čuješ koju je pjesmu Hanka Paldum pjevala Željku sinoć u Sarajevu."

Željko Obradović izabran je za ambasadora Sportskih igara mladih, a kolika je ovo bila čast za trenera Partizana i sam je otkrio. "Igre mladih su ideja Zdravka Marića, koji je stvorio manifestaciju koja je, vjerujem, najbolja u regionu, možda i u cijeloj Evropi. Smatram da je ovo jedan od najpostojanijih projekata u svijetu, jer djeca i mladi ljudi jesu budućnost svakog društva."

"Želim im da nastave da se druže, da poštuju jedni druge, da cijene prave vrijednosti koje su najvažnije u životima svih nas. Želim i da ova manifestacija postane još veća i da u njoj učestvuje što više sjajnih ljudi. Za mene je priznanje da postanem ambasador Igara ujedno i obaveza. Obećao sam da ću uvijek biti uz Zdravka i uz svoje prijatelje, da ću pomoći koliko god mogu da se Igre razvijaju i rastu, ako je to uopšte moguće", rekao je Obradović.

Tagovi

Željko Obradović Sarajevo Hanka Paldum

Jaaa

Još da kompletira društvo sa perkovićem, da mu i on zapjeva

