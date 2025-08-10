Bivši NBA igrač Toni Kukoč ispričao je anegdotu o Željku Obradoviću i Dušanu Dudi Ivkoviću.

Izvor: MN PRESS

Suvišno je i pričati o tragu koji je ostavio Dušan Duda Ivković u košarkaškoj istoriji, uz legendarnog trenera, često se spominje i ime Željka Obradovića kao najtrofejnijeg u Evroligi. Nema sumnje da je mnogo truda i rada uloženo u sva ta dostignuća, a Toni Kukoč pokušao je na prostorom primjeru iz sopstvenog iskustva da objasni kako slavni treneri pristupaju obavezama.

I dok je jednom prilikom Kukoč govorio o Balkancima u NBA ligi, sad je riješio da temu proširi i na trenere. Sjetio se anegdote iz voza: "Svi smo manje-više bili djeca. Odmah se vidi, vidim po načinu kako s nekim pričaš o košarci - da li će postati treneri. I Zoran Sretenović, Duško Ivanović, Velimir Perasović, u reprezentaciji Željko Obradović. Nisam znao da će osvojiti devet evroligaških titula, ali znaš po njihovom ponašanju, priči i pristupu na treninzima da njih zanima to i da ih interesuju svi mali detalji", otkrio je Kukoč u emisiji "Veče kod Ivana Ivanovića".

"Žoc i Duda me zatvorili u vagon, sve me ispitali": Kukoč nije mogao da vjeruje šta su htjeli od njega

Dotakla se bivša NBA zvijezda i dana kad je sa trenerom Partizana Željkom Obradovićem i Dušanom Dudom Ivkovićem morao nekoliko sati da potanko da objašnjava napade Čikago Bulsa. "Željko Obradović je imao rokovnik i kao igrač gdje je upisivao akcije. Sjećam se bili smo na oproštaju Vlade Divca iz Prijepolja. Bili smo u vozu, malo se pije uz cigare, druženje. I mene Dušan Duda Ivković i Željko Obradović zatvore u drugi vagon."

"Tražili su da im objasnim trougao napada Čikago Bulsa. I tako sam skoro čitavim putem, četiri-pet sati pričao o tome kako funkcioniše napad Bulsa. I onda kada gledaš njihove utakmice i prepoznaš dio toga, osjećam se kao da sam ja dio toga, ja sam im otkrio tajnu", objasnio je Kukoč.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Šta su se osvojili Ivković i Obradović?

Legendarni trener rođen u Beogradu imao je nevjerovatnu karijeru. Osim što je ostavio ogroman trag u Radničkom sa Crvenog krsta, mnogi drugi klubovi, ali i košarka generalno ostaće vječno zahvali Dušanu Dudi Ivkoviću. Zašto? Dovoljno je reći da trofeji govore sami za sebe - tri zlatne medalje na Evropskom prvenstvu (1986, 1991. i 1995) i jedna srebrna u Poljskoj 2009. Ostaće vječno upamćen i Seul i 1988, kad je osvojena srebrna medalja, a onda dvije godine kasnije u Argentini i zlatna.

Kad je u pitanju klupska karijera, u ormaru se nalaze i dva pehara Evrolige iz 1997. i 2012, trostruki je osvajač grčke i ruske lige i mnoga druga priznanja. Zbog toga je Duda Ivković 2019. postao i član Kuće slavnih, a 2008. uvršten je i u 50 najvećih doprinosilaca Evroligi.

Izvor: MN PRESS

Željko Obradović neprikosnoveni je osvajač Evrolige, čak devet puta uspio je da se popne na krov elitnog takmičenja - 1992, 1994, 1995, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011 i 2017. Nevjerovatnih 11 puta osvajao je Prvenstvo Grčke, a četiri puta Turske. Naravno, Obradović se može pohvaliti i dostignućima na reprezentativnom nivou. Pamti se srebro 1996. iz Atlante na Olimpijskim igrama, dvije godine kasnije i zlato na Svjetskom prvenstvu u Grčkoj, a tu su i dvije medalje sa smotre Evropljana. Najprije zlato iz 1997. u Španiji, a onda i bronza iz 1999. u Francuskoj.