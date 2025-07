"Ne, ni Jokić, a ni Dončić": Tonija Kukoča samo jedan s Balkana podsjeća na njega

Toni Kukoč istakao je da ga reprezentativac Grčke Janis Adetokunbo više podsjeća na njega, nego Nikola Jokić

Možda se legendarni Toni Kukoč često upoređuje sa Lukom Dončićem i Nikolom Jokićem, kao nit sa Balkana koja je u NBA već ostavila veliki trag. Međutim, košarkaš rođen u Splitu vidi velike razlike u njihovim stilovima igre, te dodaje da najveću sličnost sa samim sobom vidi u reprezentativcu Grčke Janisu Adetokunbu.

Priznaje Kukoč da postoje sličnosti između njega i Srbina, ali je prednost dao drugoj NBA zvijezdi. "Jokić je sjajan, ali sam ipak bio malo brži od njega i mogao sam više da skačem", kroz osmijeh je rekao Kukoč.

"Naravno, šalim se. Vidim neke sličnosti kod mnogo igrača. Jokić nevjerovatno dobro čita igru, Dončić je nevjerovatan, ali iako je fizički mnogo jači nego što sam bio ja, zapravo mislim da mi je Janis Adetokumbo najsličniji", ispričao je bivši igrač Milvokija.

Šta je Kukoč rekao o Adetokunbu?

Osim što je pohvalio Grka koji je dva puta bio MVP NBA lige, imao je i neke zamjerke. "On nema šut. Njegov šut dolazi sa poda, nema skoka. Ne razumijem zašto je to tako i ne znam da li to uopšte može da nauči. Ali opet, pogledajte sve ostalo što radi. Kako neko može da postigne 50 poena u finalu i osvoji nagradu za najkorisnijeg igrača, a ljudi kažu da nije dobar jer ne umije da šutira", zapitao se Kukoč.

"Zamislite koliko bi koševa postigao da je imao skok šut i da je mogao da pogađa trojke i slobodna bacanja. Jedina utakmica u kojoj je postizao slobodna bacanja bila je ta posljednja finalna utakmica. Onu prije toga, nije htio ni da priđe lopti u slučaju da sudija dosudi faul", ispričao je Kukoč.

Ko je Toni Kukoč?

Naravno, Toni Kukoč zna koliko je teško izgraditi uspješnu karijeru u NBA ligi, pa ipak je ostavio veliki trag. Čak tri puta je bio šampion najjače lige, a isto toliko puta i Evrolige. Tokom karijere Kukoč je igrao za Jugoplastiku, Beneton, Čikago, Filadelfiju, Atlantu i Milvoki.