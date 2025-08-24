logo
NBA as stigao u Partizan: Crno-bijeli dočekali veliko pojačanje iz Amerike

Doskorašnji igrač Los Anđeles Lejkersa stigao u Beograd i zadužio opremu Partizana

Šejk Milton stigao u Partizan Izvor: Instagram/partizanbc

KK Partizan dočekao je veliko pojačanje, bivšeg igrača Lejkersa Šejka Miltona (28 godina, 196 centimetara). Na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla", novi bek šampiona ABA lige pozdravio se sa predstavnicima kluba, a narednih dana će upoznati i nove saigrače, na početku priprema za sezonu 2025/26.

Biće to prva sezona dugogodišnjeg NBA asa u Evropi, nakon što je u najjačoj ligi svijeta od 2018. igrao za Fildelfiju, Minesotu, Detroit, Njujork, Bruklin i na kraju za Lejkerse, prošle sezone.

U NBA ligi prosječno je postizao 8,1 poen po meču uz 2,4 asistencije i 2,2 skoka i sigurno je da će biti ogromno pojačanje za tim iz Humske, zajedno sa novim krilnim centrom, doskorašnjim igračem Barselone Džabarijem Parkerom.

Pogledajte kako je Partizan dočekao Šejka Miltona u Beogradu.

