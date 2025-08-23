Partizanova legenda bijesna zbog Balše Koprivice: "Ništa ga nisu naučili, 4 godine sjedio na klupi"

Goran Grbović smatra da se Partizan "ogriješio" o Balšu Koprivicu.

Doskorašnji košarkaš Partizana Balša Koprivica našao se na širem spisku igrača selektora Svetislava Pešića za Eurobasket, ali nije uspio da izbori mjesto među odabranih 12. Svakako, za njega ima vremena, ali je poziv selektora stigao kao nagrada za sve ono što je radio u dresu Partizana proteklih sezona. Da li je mogao više?

Nekadašnji as crno-bijelih Goran Grbović tvrdi da mladi centar ništa nije naučio za period od četiri godine koliko je bio u Humskoj.

"Balša Koprivica je doveden u Partizan sa kompletnim znanjem, oni njega za četiri godine nisu naučili ništa. On je u posljednjim utakmicama pokazao sve ono što je on znao, sa tim je došao. Nisu mu se posvetili jer da jesu on bi u te četiri godine pokazao nešto. Ono što me je nerviralo je to što ti moraš da pustiš mladog igrača da griješi", rekao je Grbović u podkastu "Jao Mile".

Smatra da to što su neki bivši igrači Partizana "procvjetali" u inostranstvu znači da se sa njima nije dovoljno dobro radilo. Posebno je istakao slučaj Tristana Vukčevića.

"Ti prvo znaš kakav je Kopriva bio igrač, ovaj dečko ima i srce, a ima i muške atribute, uopšte nije stidljiv. Sa 210, sa onakvom građom, brz je, jako mi je žao što se nije vodilo računa. Na kraju 'ajmo ovako: Avramović, Tristan, Vanja Marinković, Balša Koprivica i Trifunović i svi su u reprezentaciji. Tristan koji igra u NBA, kako je to neko prepoznao igrača koji ne igra. Ja mislim da je Balša pogriješio, njegov agent, mogao je da mu nađe bolji klub, a ne da ide u Tursku. Bolje je da je otišao u Budućnost nego u Tursku", rekao je nekadašnji as crno-bijelih.

Smatra da je Balša morao da ima više minuta makar u ABA ligi gdje nema prevelikog pritiska rezultata.

"Pusti ga u ABA ligi da igra 40 minuta, ako ne može, onda nema kondiciju, ali opet ste tu vi pogriješili, niste dobro radili. Pusti ga 40 minuta da izgriješi sve. Na osnovu čega oni ocjenjuju da li je on dovoljno dobar. Dovedeš mladog igrača i on četiri godine sjedi na klupi", rekao je Goran.

Koprivica će naredne sezone igrati u Bahčešehiru gdje se očekuje da će imati veću ulogu nakon što je proveo četiri godine u sjenci starijih i iskusnijih saigrača.

