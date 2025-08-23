Željko vukao poteze, ovako sad izgleda Partizan: Da li je ovo tim za iskorak u Evroligi?

Partizan je sačuvao kostur ekipe, ali ostaje pitanje kako će izgledati u sezoni 2025/26?

Partizan je sezonu završio osvajanje regionalnog takmičenja i pomalo neočekivano osvajanjem nacionalnog šampionata. Crno-bijeli su u ABA ligi bili bolji od Budućnosti, da bi potom u borbi za titulu šampiona Srbije pobijedili Spartak. Međutim, izostao je rezultat u Evroligi i nema sumnje da dovođenjem novih igrača crno-bijeli žele da poprave učinak i na tom polju i zbog toga ostaje pitanje kako će Parni valjak izgledati se sezoni pred nama?

Partizan je već zakazao spektakl na Tašmajdanu sličan onom kad je protiv Fuenlabrade igrao pred krcatim tribinama. Međutim, jasno je da tada u timu neće biti određenih igrača zbog obaveza u nacionalnom timu, ali će to biti prilika da vidimo makar dio onoga što ćemo redovno gledati u godini pred nama u Evroligi, ali i u ABA ligi. Crno-bijeli već znaju raspored takmičenja, ostaje samo da vidimo u kom sastavu će najtrofejniji trener voditi tim.

Crno-bijeli već su se rastali sa trojicom igrača, a u poslednje vreme govori se i o potencijalnom odlasku još nekih imena. S druge strane, u Humsku su stigla tri pojačanja, a kako je predsjednik kluba Ostoja Mijailović najavio u tim Željka Obradovića predviđeno je da stignu bar još dvojica igrača.

Već po završetku sezone Partizan je objavio da je klub napustio Brendon Dejvis. Možda ostaje i najveća žal zbog odlaska iskusnog centra, koji je crno-bijelima, naročito u završnici sezone, donosio mnogo dobrih partija. Dejvis je kako se i ranije najavljivalo, riješio da karijeru nastavi u Japanu, pa je sa Valjkom raskinuo ugovor i postao novi igrač Tokija u 35. godini.

Još jedan centar otišao je iz Partizana - Balša Koprivica karijeru će nastaviti u Bahčešehiru. Momak koji ima 25 godina jednostavno više nije mogao da dozvoli sebi malu minutažu, pa je zbog toga riješio da obuče dres turske ekipe. U partijama koje Koprivica trenutno pruža u dresu reprezentacije, ali i u mečevima regionalnog takmičenja u dresu Partizana, pa i trenutka kad je crno-bijelima donio pobjedu protiv Olimpijakosa, mogli smo vidjeti da mladi centar raspolaže raskošnim talentom, ali jednostavno nije bilo dovoljno prostora da pomogne Valjku.

I na kraju, posljednji koji je napustio Partizan je Ajzea Majk. Kanađanin je imao zapaženu rolu u posljednjem dijelu sezone, ali to izgleda nije bilo dovoljno da ostane u timu Željka Obradovića. Majk se posebno istakao u mečevima protiv Crvene zvezde, prva zapažena partija bila je u 11. kolu Evrolige kad je ubacio 13 poena, tako da je iz igra šutirao 63 posto. Takođe je bio sjajan u još jednom susretu sa "vječitim" rivalom, pa je u 13. kolu regionalnog takmičenja postigao 15 poena, ali je imao i pet važnih skokova. I u ovom susretu imao je isti postotak šuta iz igre, a za tri poena je pogađao 75 posto (3/4).

Ko će možda otići iz Partizana?

Već duže vremena govori se o situaciji u kojoj su Ife Lundberg i Frenk Nilikina. Bivši igrač Virtusa definitivno nije opravdao ulogu jednog od najzvučnijih prošlogodišnjih pojačanja. Danac je imao vrlo skroman učinak tokom sezone, a sada je poznato da bi karijeru mogao da nastavi u Olimpijakosu ili ruskom Zenitu.

Takođe, ostaje pitanje i da li će pljemejker Frenk Nilikina, koji je nedavno precrtan sa spiska reprezentacije Francuske, opstati u Partizanu. Prema njegovoj posljednjoj izjavi on se nada novoj sezonu i crno-bijelom dresu...

Ko je stigao u Partizan?

Džabari Parker vjerovatno je najzvučnije pojačanje crno-bijelih u ovoj sezoni. Bivši igrač Barselone raskinuo je ugovor sa klubom iz Katalonije i postao je novi igrač srpskog predstavnika u Evroligi. Parker je blistao u mečevima protiv Partizana, ali i čitava njegova sezona govori o tome da se vrlo dobro snašao u elitnom takmičenje. U godini za nama bilježio je 13,8 poena, uz četiri skoka i 1,7 asistencija po utakmici.

U tim Željka Obradovića stigao je i Dilan Osetkovski. Amerikanac sa njemačkim pasošem je u sezoni za nama prosječno bilježio nešto više od 11 poena i nešto manje od četiri skoka po meču u ACB ligi. U FIBA Ligi šampiona njegov učinak bio je nešto manji, davao je 9,4 poena, hvatao 4,5 lopti i dijelio 1,9 asistenciju, uz jednu ukradenu loptu, odigrao je ukupno 13 mečeva, dok je na terenu bio 19 minuta.

Treće pojačanje Partizana je Šejk Milton, igrač sa višegodišnjim NBA iskustvom, koji je u tim Željka Obradovića stigao vjerovatno kako bi zamenio Ifea Lundberga. Sezonu za nama Šejk je proveo u Lejkersima, ali ju je započeo u Bruklinu. Bilježio je prosjek od 3,9 poena, 1,8 skokova i 1,3 asistencije. U karijeri je igrao još za Filadelfiju, Minesotu, Detroit i Njujork. Ovo će mu biti prvo iskustvo van SAD, ali trener Obradović ove sezone pokazao je da lako adaptira igrače na evropski stil košarke.

Sve u svemu, čini se da je Partizan uradio dobar posao, sada na izabranicima Željka Obradovića ostaje da opravdaju očekivanja koja su i ove godine na najvišem nivou.

Kako izgleda tim Partizana trenutno?

Ekipa Partizana trenutno izgleda ovako:

Karlik Džouns

Sterling Braun

Džabari Parker

Dvejn Vašington

Tajrik Džouns

Ife Lundberg

Vanja Marinković

Frenk Nilikina

Mario Nakić

Aleksej Pokuševski

Mitar Bošnjaković

Arijan Lakić

Šejk Milton

Dilan Osetkovski

