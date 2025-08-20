Bertans otkrio istinu o Partizanu: "To je bio san, ali neke stvari su me spriječile"

Letonac Davis Bertans je želio da se vrati u Partizan prošlog ljeta, ali to se nije obistinilo.

Izvor: MN PRESS

Nekadašnji košarkaš Partizana i uzdanica Letonije na predstojećem Eurobasketu Davis Bertans kaže da je Srbija prvi favorit bez premca. Usput se osvrnuo na povratak u Evropu prošlog ljeta, kada je stigao u Dubai, uprkos tome što se dovodio u vezu sa crno-bijelima.

Upravo će Srbija i Letonija odmjeriti snage odmah u grupnoj fazi, a u istoj grupi su još Estonci, Portugalci, Turci i Česi.

“Srbija je vjerovatno najbolji tim, samo pogledajte roster. Imati Jokića u timu sa svim drugim igračima, očito svi znaju da su broj jedan na papiru. Međutim, u isto vrijeme to je košarka i vi imati dobre i loše dane i na terenu je sve moguće. Na kraju dana potrebno je da ubacite loptu u koš i ako jedan tim to ne uradi, onda teško da može da pobijedi utakmicu”, rekao je Bertans za BasketNews.

"Srbija je vjerovatno najbolji tim, samo pogledajte roster. Imati Jokića u timu sa svim drugim igračima, očito svi znaju da su broj jedan na papiru. Međutim, u isto vrijeme to je košarka i vi imati dobre i loše dane i na terenu je sve moguće. Na kraju dana potrebno je da ubacite loptu u koš i ako jedan tim to ne uradi, onda teško da može da pobijedi utakmicu", rekao je Bertans za BasketNews.

Govorio je o uticaju Jokića i Dončića na igru Srbije i Slovenije, a Letonce će predvoditi Kristaps Porzingis.

“Svaki pojedinačno od njih ima ogroman uticaj na ekipu. Potpuno smo drugačiji tim sa Kristapsom. Čak i Srbija, jedna od najboljih ekipa u Evropi i svijetu je potpuno drugačiji nivo sa Jokićem. Slovenija je bez Luke totalno drugačija selekcija i teško je reći koja je ekipa najviše u senci velike zvijezde".

Priznaje da je imao želju da se vrati u Partizan, ali da se kockice nisu poklopile. “To bi bilo lijepo, naravno. Ali kada ponude ne stižu… Zapravo, Dubai je bio jedina prava ponuda kada sam se vratio. Nisam želio negdje da idem na godinu dana, čak i na dvije. Želio sam da završim karijeru na jednom mjestu i jedina ekipa koja mi je ponudila trogodišnji ugovor je Dubai. Definitivno je scenario iz snova bio da kada se vratim iz NBA, igram ponovo u Partizanu, ta atmosfera bi bila sjajna, ali neke stvari se ne dešavaju", zaključio je Letonac.