"Poslali smo mu pismo, ne računamo na njega": Ostoja Mijailović otkrio ko je precrtan u Partizanu

Danski reprezentativac Ife Lundberg traži novi klub pošto ga je Partizan obavijestio da ne računa na njega.

KK Partizan promovisao je nove dresove kod Avalskog tornja uz prisustvo svojih košarkaša od kojih su naravno navijači tražili selfije i autograme, a upadljivo je bilo da je nedostajao Ife Lundberg. Brzo je oko toga predsjednik kluba Ostoja Mijailović riješio sve dileme rekavši da se na njega više ne računa.

"Mi smo Ifeu poslali pismo da on jeste igrač Partizana, ali da na njega ne računamo sljedeće sezone. Možda će ljudi iz stručnog štaba malo bolje da vam to objasne. Oni se bave sportskim dijelom, ja se bavim biznisom", naglasio je Mijailović.

Danac je bio jedno od najvećih pojačanja Partizana prošle sezone, pošto je stigao poslije dvije odlične sezone u Virtusu, ali je bio nekonstantan i u Evroligi je doprinosio sa 7,9 poena, uz 3 asistencije po meču. Ipak je Željko Obradović više očekivao od jednog od iskusnijih igrača.

S druge strane, Partizan je odlučio da pruži još jednu šansu Frenku Nilikini, iza koga je takođe slaba sezona, ali vjeruju da su ga povrede "isjekle" i da bi ove mogao da bude mnogo bolji.

