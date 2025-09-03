logo
Partizan ušao u KLS: Izdato zvanično saopštenje, dvojica su bila ključna

Partizan ušao u KLS: Izdato zvanično saopštenje, dvojica su bila ključna

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Partizan i Metalac iz Valjeva su potpisali ugovor o saradnji i sada će biseri crno-bijelih ići na kaljenje u KLS.

KK Partizan dogovorio saradnju sa Metalcem Izvor: MN PRESS

Partizan je potisao saradnju sa Metalcem i sada će crno-bijeli slati svoje mlade talente u Valjevo da se kale u Košarkaškoj ligi Srbije. Saradnja počinje odmah, a uz nju dolaze i nova lica u klub. Nekadašnji reprezentativac Srbije Vladimir Micov i bivši plejmejker Miljan Pavković će se naći u klubu. 

"Od sezone 2025-26, KK Metalac postaje tim kroz koji će se razvijati mladi igrači crno-bijelih. Renomirani valjevski klub, na taj način je dobio podršku da nastavi sa normalnim funkcionisanjem, ali pod patronatom KK Partizan i uz tesnu saradnju sa mlađim selekcijama "parnog valjka".

Sportski direktor Metalca iz Valjeva, postao je nekadašnji košarkaš Partizana i reprezentativac Srbije Vladimir Micov, dok će ekipu kao trener predvoditi Miljan Pavković. Ekipa Metalca se takmiči u Košarkaškoj ligi Srbije, gdje će pod budnim okom sportskog sektora crno-bijelih, mladi igrači Partizana sticati iskustvo igrajući utakmice u seniorskoj konkurenciji", stoji u saopštenju Metalca.

Ko dolazi u Metalac?

Izvor: MN PRESS

Još uvijek se ne zna koji će mladi igrači iz Partizana otići u Metalac, ali znamo ko će voditi klub. Vladimir Micov je u karijeri igrao za oba vječita rivala, a karijeru je završio 2022. godine u Budućnosti iz Podgorice. Najveći trag je ostavio U CSKA, Galatasaraju i Olimpiji iz Milana. Miljana Pavkoviža znamo najviše kao pleja Hemofarma, mada je igrao za Zdravlje, Vojvodinu, Budućnost, Nimburk, Igokeu, Lijetkabelist, Steauu, Rabotnički... U trenerskoj karijeri je do 2021. do sada vodio Šenčur u Sloveniji. 

