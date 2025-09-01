logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Šta se dešava sa Karlikom Džounsom?: Imao je intervenciju uoči početka sezone

Šta se dešava sa Karlikom Džounsom?: Imao je intervenciju uoči početka sezone

Autor Tijana Jevtić
0

Karlik Džouns je imao intervenciju na prstu tokom ljeta, saznaje MONDO.

Karlik Džouns imao intervenciju na prstu Izvor: MN PRESS

Partizan se priprema za narednu sezonu, ali neko vrijeme neće moći da računa na jednog od najvažnijih igrača tima. Riječ je o Karliku Džounsu koji je propustiti dio priprema, međutim ne radi se ni o čemu alarmantnom.

Karlik Džouns tokom ljeta je imao intervenciju na prstu na ruci i to je razlog zbog kojeg će propustiti dio priprema, saznaje MONDO. Međutim, to neće uticati na njegov početak sezone, pošto se očekuje da bude na raspolaganju Željku Obradoviću već na startu takmičenja.

Karlik je bio lider Partizana na terenu u sezoni za nama. Prosječno je bilježio 14,1 poen po susretu u Evroligi, uz procenat šuta za tri od 32 posto, odnosno 51 posto kad je u pitanju poludistanca. Odigrao je 34 utakmice u crno-bijelom dresu u elitnom takmičenju i bio jedan od najprimećenijih igrača na terenu.

Partizan prvi meč igra 30. septembra protiv ekipe Dubaija u elitnom takmičenju, kada će gostovati debitantu u Evroligi, a potom će 2. oktobra dočekati Olimpiju iz Milana. Prvi meč u regionalnom takmičenju očekuje se 6. oktobra, protiv Krke.

Možda će vas zanimati

Tagovi

košarka Karlik Džouns KK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC