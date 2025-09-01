Šta se dešava sa Karlikom Džounsom?: Imao je intervenciju uoči početka sezone

Karlik Džouns je imao intervenciju na prstu tokom ljeta, saznaje MONDO.

Partizan se priprema za narednu sezonu, ali neko vrijeme neće moći da računa na jednog od najvažnijih igrača tima. Riječ je o Karliku Džounsu koji je propustiti dio priprema, međutim ne radi se ni o čemu alarmantnom.

Karlik Džouns tokom ljeta je imao intervenciju na prstu na ruci i to je razlog zbog kojeg će propustiti dio priprema, saznaje MONDO. Međutim, to neće uticati na njegov početak sezone, pošto se očekuje da bude na raspolaganju Željku Obradoviću već na startu takmičenja.

Karlik Džons na Kupu Radivoja Koraća

Karlik je bio lider Partizana na terenu u sezoni za nama. Prosječno je bilježio 14,1 poen po susretu u Evroligi, uz procenat šuta za tri od 32 posto, odnosno 51 posto kad je u pitanju poludistanca. Odigrao je 34 utakmice u crno-bijelom dresu u elitnom takmičenju i bio jedan od najprimećenijih igrača na terenu.

Partizan prvi meč igra 30. septembra protiv ekipe Dubaija u elitnom takmičenju, kada će gostovati debitantu u Evroligi, a potom će 2. oktobra dočekati Olimpiju iz Milana. Prvi meč u regionalnom takmičenju očekuje se 6. oktobra, protiv Krke.