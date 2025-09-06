Glavobolja za Partizan i prije početka sezone: Povrijedio se Aleksej Pokuševski

Partizan je ostvario prvu pobjedu u pripremnom periodu, ali je Aleksej Pokuševski doživio povredu već u prvom meču.

Partizan je poslije šest treninga priprema krenuo put Italije na turnir, kao što je trener Željko Obradović najavio. Prvi rival klubu iz Beograda bilo je Napoli, Parni valjak je ostvario pobjedu 101:83, ali ono što je sve zabrinulo bila je povreda Alekseja Pokuševskog.

Partizan učestvuje na turniru "Karlo Lovari", na kojem je upisao prvu pobjedu i to poprilično rutinski. I mada u timu neka nekoliko važnih igrača - kapiten Vanja Marinković je na Eurobasketu, kao i Isak Bonga, dok Karlik Džouns nije trenirao zbog intervencije na prstu. Izabranici Željka Obradovića su i u nešto slabijem sastavu došli do pobjede i to sa svega šest treninga pre dolaska na turnir.

Od samog starta cu crno-bijeli poveli i napravili dvocifrenu razliku (17:7), potom su do poluvremena imali ujbedljivu prednost (53:35). Međutim, sjajna igra crno-bijelih ostala je u sjenci zbog povrede Alekseja Pokuševskog koji je povrijedio zglob, a tek će u narednim danima biti poznatije koliko je situacija ozbiljna.

U timu Partizana Sterling Barun i Dvejn Vašington su ubacili po 17 poena, Tajrik Džouns ih je pratio sa 16, a novajlije u timu Džabari Parker sa 13, Dilan Osetkovski sa 10 i Šejk Milton sa devet poena. Partizan je ovom pobjedom zakazao susret sa boljim iz duela Virtus - Livorno.

