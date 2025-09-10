logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

KK Partizan mora da odgodi meč? Kiša kvari crno-bijeli spektakl na Tašu

KK Partizan mora da odgodi meč? Kiša kvari crno-bijeli spektakl na Tašu

0

Čeka se zvanična odluka oko pomijeranja utakmice Partizan - PAOK pod vedrim nebom.

KK Partizan odgađa meč sa PAOK-om Izvor: MN PRESS

KK Partizan je ponovo zakazao spektakl pod vedrim nebom. Crno-bijeli dočekuju PAOK na Tašmajdanu, ali izgleda da će sve biti pomjereno za jedan dan. Planirano je da srpski i grčki klub odmjere snage u četvrtak, ali zbog najavljene kiše, sve bi moglo da se prolongira za petak, prenio je "Telesport".

Još uvijek se čeka konačna odluka, pošto produkcija i klubovi rade na adaptiranju rasporeda i logistike turnira. Nakon pomenute utakmice, PAOK će u Hali "Aleksandar Nikolić" igrati sa Zenitom iz Sant Peterburga, pretpostavlja se u subotu. Posljednji meč u okviru prijateljskog turnira u Beogradu biće odigran između Partizana i Zenita.

Plan priprema crno-bijelih

KK Partizan je već odigrao pripremni turnir u Italiji gdje su izabranici Željka Obradovića osvojili trofej. Slijede beogradske pripreme, pa put u Australiju gdje će 18. septembra igrati protiv Panatinaikosa u Melburnu, a 21. protiv Sidnej Kingsa u Sidneju. Crno-bijeli zvanično počinju sezonu 30. septembra kada gostuju u Dubaiju u Evroligi.

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan PAOK košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC