"Svaka čast Barseloni, ali došao sam u Partizan po trofej": Džabari Parker oduševio navijače, a Obradović njega

Džabari Parker sumirao prve utiske po dolasku u Partizan.

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Najzvučnije pojačanje KK Partizan ovog ljeta je svakako Džabari Parker koji se već na sjajan način predstavio navijačima na pripremnom turniru. Ima liderske sposobnosti, dosta iskustva i spreman je za nove izazove u crno-bijelom dresu. Pred početak sezone ističe konekciju koju je ostvario sa Željkom Obradovićem koji ga je već oduševio očinskim pristupom.

Vrlo dobro poznaje Sterlinga Brauna, Šejka Miltona i Frenka Nilikinu, tako da mu nije bilo potrebno previše vremena za prilagođavanje.

"Bile su ovo dobre utakmice, ovo su momenti kada pokušavamo da se bolje upoznamo jedni sa drugima. Imali smo odličan pripremni period iza nas, gotovo svi smo stigli na vrijeme i to je veoma važno, zbog toga što je sezona duga i uskoro počinje. Upoznat sam sa ovim igračima. Igrao sam sa Sterlingom Braunom još u srednjoj školi, Šejka Miltona i Frenka Niliknu znam iz NBA, protiv Tajrika Džonsa sam takođe igrao. Ovo je grupa momaka zbog koje sam htio da odrizikujem i potpišem za Partizan", počeo je Džabari Parker razgovor za Basketball Sphere.

Jedan od razloga zbog kojih je odlučio da rizikuje i potpiše za Partizan je svakako najtrofejniji evropski trener Željko Obradović.

"Ne želim da ga previše ističem, ali sam čuo da je uvijek tu da inicira razgovore sa igračima. Kada su iz Partizana dobili informaciju da postoji mogućnost da napustim Barselonu, nazvao me je i objasnio da je interesovanje ozbiljno. Ne kažem da moji prethodni treneri nisu bili dobri, ali podsjeća me na one koji su me vodili na koledžu i u srednjoj školi. Podsjeća me na mog oca. Sviđa mi se takav pristup, jer je to ono što mi je potrebno. Nedostajao mi je taj dio trenerskog aspekta i utisak je da će izvući najbolje iz mene", rekao je krilni centar.

Obrazložio je svoju odluku da napusti Barsleonu nakon samo jedne sezone. Sa Kataloncima nije uspio ono zbog čega je došao iz NBA lige.

"Barselona mi je pružila šansu da odem, to je bila moja odluka. Nisam imao problema sa organizacijom, mnogo ih poštujem i dužan sam im. Bilo je predivno. Nije bilo loše iskustvo, već ostvarenje sna. Nije nas ispunjavalo samo to da dođemo do plej-oga, uvijek smo željeli trofeje. Ne želim da kažem da sam napustio klub zbog nezadovoljstva, samo sam želio promjenu i da igram u Partizanu, sa ovim igračima".

Naravno, nekadašnji kapiten Partizana Džabari Parker mu je govorio o klubu i navijačima. Za kraj je poručio da vjeruje da sa crno-bijelima može na krov Evrope.

"Volim ga. To što je pričao veoma pohvalno o ovoj sredini dalo mi je jasniju sliku o svemu. Naravno da bih volio ponovo da igram sa njim, ali u ovom momentu, želio sam Partizan, jer sa ovom grupom momaka imam osjećaj da možemo do titule u Evroligi. Ništa ne oduzimam Barseloni, bio mi je potreban ovaj izazov”, zaključio je Jabari Parker.