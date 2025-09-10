Pomjeren spektakl, ali duplo više košarke: Partizan objavio novi raspored, u petak spektakl na Tašmajdanu

KK Partizan zbog vremenskih uslova izmenio raspred prijateljskog turnira i pomjerio meč na Tašmajdanu.
KK Partizan objavio je nove termine mečeva na prijateljskom turniru AdmiralBet Open Air. Usljed nepovoljnih vremenskih uslova koji u četvrtak, 11.09. ne dozvoljavaju odigravanje utakmice na otvorenom, usvojen je novi kalendar takmičenja, uz učešće tri nova tima: Makabi Tel Aviv, Metalac, Uralmaš Jekaterininburg, navodi se na sajtu crno-bijelih.
Prvobitno je trebalo da se odigra utakmica pod vedrim nebom između Partizana i PAOK-a u četvrtak, ali raspored je morao da bude usklađen sa vremenskim prilikama.
Evo kompletnog rasporeda:
Promene termina i propozicija turnira AdmiralBet Open Air!✊— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC)September 10, 2025
https://t.co/euzGcCafse#KKPartizanpic.twitter.com/Z9SGptox1X
Četvrtak, 11.09.
Trening utakmica PAOK - Metalac od 19:00 u Maloj areni (Utakmica je zatvorena za javnost)
Petak, 12.09.
Makabi - Zenit u Hali Aleksandar Nikolić od 16:00
Partizan Mozzart Bet - PAOK na Stadionu Tašmajdan od 18:30
Subota, 13.09.
Uralmaš - poraženi iz duela Makabi - Zenit od 16:00 u Hali Aleksandar Nikolić
Partizan Mozzart Bet - pobednik duela Makabi - Zenit od 19:00 u Hali Aleksandar Nikolić
NAPOMENE U VEZI ULAZNICA
Sve ulaznice koje su kupljene za utakmicu Partizan Mozzart Bet - PAOK, važe za cjelodnevni program 12.09. u Hali Aleksandar Nikolić i na Stadionu Tašmajdan.
Sve utakmice koje su kupljene za utakmicu Zenit – Partizan Mozzart Bet 13.09. sada će važiti za cjelodnevni program u Hali Aleksandar Nikolić, istog dana.