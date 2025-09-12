Dramatična završnica na Tašmajdanu: Partizan trojkama stigao do pobjede

Partizan je pobijedio PAOK na Tašmajdanu u pripremnoj utakmici.

Izvor: MN PRESS

Partizan je zabilježio trijumf na Tašmajdanu, na "Open air" turniru. Izabranici Željka Obradovića pobijedili su PAOK iz Soluna 96:87 i tako na domaćem terenu još jednom obradovali navijače. Mada je završnica bila dramatična, crno-bijeli su u finišu uspjeli da se odlijepe i ponovo značajnije povedu. Tim je vodi Dvejn Vašington, ali su "Grobari" imali priliku da na terenu vide i novajlije u timu, ali i mlade igrače koji su Parnom valjku donijeli titulu šampiona Srbije u minuloj sezoni.

Partizan je nošen još jednim spektaklom sa tribina meč započeo serijom 9:2. Sve je išlo na ruku izabranicima Željka Obradovića pa su do devetog minuta imali velikih 26:12. Međutim, Parni valjak nije mogao da nastavi u istom ritmu protiv kluba iz Grčke. Samo su trojke spašavale tim iz Beograda, pošto ih je pogodio šest u drugoj četvrtini, ali je i PAOK isto toliko ubacio, a uz to je bio i precizan sa poludistance, pa crno-bijeli nisu imali mnogo šansi.

U tim trenucima Uroš Mijailović bio je jedan od najboljih igrača crno-bijelih, pošto je timu Partizana davao energiju, dok je trener Željko Obradović bio vidno ljut na odbranu svog tima. Dvejn Vašington jeste vodio tim, do poluvremena je imao 16 poena, dok je Milton ubacio devet, a Parker i Lakić po osam. Međutim, znatno smanjen rezultat poslij 20 minuta igre uneo je nervozu u ekipu Partizana (53:48).

Nisu crno-bijeli igrali mnogo bolje i po početku drugog poluvremena, najprije Partizan nije imao mnogo sreće izvan linije 6,75, ali je uspijevao da održi vođstvo. Ipak je u 34. minutu Partizan poklekao i PAOK poveo, ali je Mitar Bošnjaković trojkom spasio tim i odmah vratio prednost 80:78. Često su crno-bijeli imali svega pola koša vođstva, a onda je serija sredinom posljednje deonice bila ključna za pobjedu Partizana.

