Buknuo požar na utakmici Partizana na Tašmajdanu: Bakljada Grobara izazvala haos, vatrogasci hitno reagovali

Prijateljska utakmica Partizan - PAOK nakratko je prekinuta zbog požara pod tribinom.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Požar je izbio na tribinama Sportskog centra Tašmajdan u Beogradu u toku prijateljske utakmice Partizan - PAOK. Buknulo je kraj semafora na terenu na otvorenom, pa su vatrogasne službe morale da reaguju.

Revijalnu utakmicu na Tašu gledao je veliki broj navijača Partizana, koji su u jednom trenutku upalili baklje i izbio je i veliki požar, nedaleko od terena. Srećom, nije bilo povrijeđenih, a nadležni su na vrijeme intervenisali.

Trener Partizana Željko Obradović apelovao je na navijače da ne pale više baklje i ne ugrožavaju bezbjednost prisutnih, poslije čega je meč nastavljen prema planu.