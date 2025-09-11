logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Katastrofalna vijest za Partizan: Povrijedio se Tajrik Džouns, crno-bijeli ostali bez jedinog centra

Katastrofalna vijest za Partizan: Povrijedio se Tajrik Džouns, crno-bijeli ostali bez jedinog centra

0

Povrijeđeni Tajrik Džouns neće moći da nastupi na prvim mečevima Partizana u novoj sezoni.

Povrijedio se Tajrik Džouns Izvor: MN PRESS

Košarkaški klub Partizan prvo je u četvrtak prepodne saznao da neće moći da dovede centra koji mu je bio velika želja jer je on našao angažman u NBA ligi, a zatim i da su ostali bez igrača koji im je već pod ugovorom. Novu sezonu u ABA ligi i Evroligi neće započeti Tajrik Džouns, zbog povrede koja će ga na nekoliko nedjelja odvojiti od parketa - a zna se da je već povrijeđen njegov prezimenjak Karlik.

Kako prenosi "Telegraf", Tajrik Džouns se povrijedio i mesec dana neće moći da pomogne saigračima. Tajrik ima povredu mišića, a u klubu se nadaju da bi za nekoliko nedjelja ponovo mogao da se nađe u punom ritmu - jer Željko Obradović trenutno nema mnogo opcija na centarskim pozicijama i svaki igrač u reketu mu je važan.

Crno-bijeli u ovom trenutku od klasičnih petica na raspolaganju imaju samo Tajrika Džounsa, pošto su na kraju prethodne sezone iz kluba otišli Brendon Dejvis i Balša Koprivica. Na poziciji pet mogu da igraju Dilan Osetkovski i Aleksej Pokuševski, ali su oni ipak više krilni centri i nemaju snagu kakvu posjeduje Tajrik Džouns.

Koliki je uticaj centar imao na igre Partizana prethodne sezone teško je opisati riječima. Njegova energija često je bila prelomni faktor, a imao je neke partije kada je direktno odlučivao pobjednika i na regionalnoj i na evropskoj sceni. Tajrik je u Evroligi bilježio 11,6 poena i šest skokova u prosjeku, dok je imao i 1,1 ukradenu loptu. Kada je riječ o ABA ligi, on je imao prosek od 9,5 poena i 5,1 skokova.

Zbog toga bi Partizan mogao po ubrzanom postupku da krene u realizaciju novog posla. I prije Džounsove povrede vodila se debata se da li je Partizanu potreban još jedan visoki igrač da bi se izgurala čitava sezona u kojoj su ambicije na veoma visokom nivou. Moguće je da crno-bijeli gledaju ka SAD, odnosno igračima koji nezadovoljni ulogom u NBA razmišljaju o selidbi na drugi kraj svijeta.

Možda će vas zanimati

Tagovi

košarka KK Partizan Tajrik Džouns

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC