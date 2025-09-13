"Cijene bi bile normalnije da nema Dubaija i Hapoela": Zoran Savić otkrio najveći posao Partizana

Sportski direktor Partizana Zoran Savić otkrio detalje najvažnijeg posla, ali i kako drugi klubovi utiču na cijene igrača.

Izvor: MN PRESS

Košarkaški klub Partizan gotovo je u potpunosti formirao igrački kadar za narednu sezonu, a to nije bilo lako uraditi. Evropsko tržište polako gubi trku sa američkim koledžima, na koje odlazi sve veći broj talentovanih igrača, a NBA igrače teško je privući da igraju u Evroligi. Na cijene su posljednjih godina uticali i ambiciozni klubovi, ističe sportski direktor Partizana Zoran Savić.

Novu sezonu Evrolige igraće Dubai, Hapoel iz Tel Aviva i Valensija, a svaki od tri tima imao je velike planove ovog ljeta. Morali su i da ulože ogroman novac kako bi privukli igrače, što je značajno otežalo posao ostalim ekipama u evropskoj košarci.

"Ova sezona je jedna od najtežih do sada. Ispala je jedna ekipa sa prosječnim budžetom, a ušla su tri kluba sa velikim novcem i ambicijama - Dubai, Hapoel i Valensija. Ti timovi su malo poremetili tržište, da ih nema bilo bi više igrača i cijene bi bile normalnije", rekao je sportski direktor Zoran Savić, a Partizan je to objavio na platformi "Part+".

Tokom ljeta u Partizan su stili Šejk Milton, Džabari Parker i Dilan Osetkovski, a utisak je da mora doći barem još jedno pojačanje do početka sezone. Ipak, Savić ističe da je Partizanu prioritet bio ostanak jednog košarkaša, a ne dovođenje novih pojačanja u tim Željka Obradovića.

"Bonga nam je bio prioritet. Imao je ugovor za ovu ezonu, ali i klauzulu po kojoj je mogao da ode. Pokriva dvije-tri pozicije, u finalu ABA lige napravio je razliku kada je čuvao plejmejkere Budućnosti. Ne treba gledati njegovu statistiku, to što donosi ne mjeri se u poenima i skokovima. Perfektno se uklapa u naš stil brze košarke i preuzimanja", zaključio je Savić.

Partizan će do početka sezone tražiti igrača na poziciji pet, pošto je prije nekoliko dana Tajrik Džouns doživio povredu zbog koje će morati da pauzira. Kao prva opcija za reket crno-bijelih pominjan je nekadašnji kapiten Žofri Lovernj, ali se to neće desiti. Partizan nije zainteresovan za usluge iskusnog Francuza i nije mu poslao ponudu za saradnju.