logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Cijene bi bile normalnije da nema Dubaija i Hapoela": Zoran Savić otkrio najveći posao Partizana

"Cijene bi bile normalnije da nema Dubaija i Hapoela": Zoran Savić otkrio najveći posao Partizana

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Sportski direktor Partizana Zoran Savić otkrio detalje najvažnijeg posla, ali i kako drugi klubovi utiču na cijene igrača.

Zoran Savić o pojačanjima Partizana i cijenama igrača Izvor: MN PRESS

Košarkaški klub Partizan gotovo je u potpunosti formirao igrački kadar za narednu sezonu, a to nije bilo lako uraditi. Evropsko tržište polako gubi trku sa američkim koledžima, na koje odlazi sve veći broj talentovanih igrača, a NBA igrače teško je privući da igraju u Evroligi. Na cijene su posljednjih godina uticali i ambiciozni klubovi, ističe sportski direktor Partizana Zoran Savić.

Novu sezonu Evrolige igraće Dubai, Hapoel iz Tel Aviva i Valensija, a svaki od tri tima imao je velike planove ovog ljeta. Morali su i da ulože ogroman novac kako bi privukli igrače, što je značajno otežalo posao ostalim ekipama u evropskoj košarci.

"Ova sezona je jedna od najtežih do sada. Ispala je jedna ekipa sa prosječnim budžetom, a ušla su tri kluba sa velikim novcem i ambicijama - Dubai, Hapoel i Valensija. Ti timovi su malo poremetili tržište, da ih nema bilo bi više igrača i cijene bi bile normalnije", rekao je sportski direktor Zoran Savić, a Partizan je to objavio na platformi "Part+".

Tokom ljeta u Partizan su stili Šejk Milton, Džabari Parker i Dilan Osetkovski, a utisak je da mora doći barem još jedno pojačanje do početka sezone. Ipak, Savić ističe da je Partizanu prioritet bio ostanak jednog košarkaša, a ne dovođenje novih pojačanja u tim Željka Obradovića.

"Bonga nam je bio prioritet. Imao je ugovor za ovu ezonu, ali i klauzulu po kojoj je mogao da ode. Pokriva dvije-tri pozicije, u finalu ABA lige napravio je razliku kada je čuvao plejmejkere Budućnosti. Ne treba gledati njegovu statistiku, to što donosi ne mjeri se u poenima i skokovima. Perfektno se uklapa u naš stil brze košarke i preuzimanja", zaključio je Savić.

Partizan će do početka sezone tražiti igrača na poziciji pet, pošto je prije nekoliko dana Tajrik Džouns doživio povredu zbog koje će morati da pauzira. Kao prva opcija za reket crno-bijelih pominjan je nekadašnji kapiten Žofri Lovernj, ali se to neće desiti. Partizan nije zainteresovan za usluge iskusnog Francuza i nije mu poslao ponudu za saradnju.

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan Zoran Savić Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC