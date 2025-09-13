"Alo, jel' vam jasno?": Željko Obradović održao životnu lekciju Partizanovim klincima

Trener Partizana Željko Obradović održao je motivacioni govor mladim igračima na tajm-autu.

Izvor: Part+/Printscreen

Košarkaši Partizana poraženi su u finalu "Open Air" prijateljskog turnira u Beogradu od Makabija iz Tel Aviva. Trener crno-bijelih Željko Obradović je praktično cijelo drugo poluvrijeme igrao sa mladim igračima koji su ozbiljno shvatili svoju šansu za dokazivanje.

Mitar Bošnjaković je bio treći najefikasniji u timu sa 13 poena, Mijailović ga je pratio sa 11, dok je Danilović dodao sedam. Koliko je Obradoviću bilo stalo da mlade nade pokažu na terenu ono što ih uči na treninzima govori njegov motivacioni govor koji im je održao tokom jednog tajm-auta:

"Nula faulova, alo! Primiš tri poena, primiš dva poena laka ispod koša. To vas čeka cijeli život da se borite . Jel' jasno?", rekao je Obradović, a potom nacrtao akciju svojim izabranicima.

Žoc vrištao na Partizanovu decupic.twitter.com/EONTKz0SGv — FantomBeograda (@FantomBeograda)September 13, 2025

Crno-bijeli nisu uspjeli da se domognu drugog trofeja u pripremnom periodu, a sada ih čeka put u Australiju gdje će nastaviti "brušenje forme". Vidjećemo kada će se ostatak igrača priključiti timu, pošto protiv Makabija nisu igrali Tajrik Džons, Karlik Džons, Isak Bonga, Vanja Marinković i Aleksej Pokuševski.