"Partizanovi klinci imaju i srce i mu*a": Mitar jednom rečenicom oduševio sve navijače crno-bijelih

Talentovani Mitar Bošnjaković objasnio ratnički duh Partizanovih košarkaša, što navijači posebno cijene.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana poraženi su od Makabija iz Tel Aviva u finalu turnira koji je organizovan u Beogradu, a Željko Obradović je kadrovsku situaciju iskoristio da pruži šansu plejadi mladih igrača. Oni su imali priliku da osjete kako je to igrati protiv nekih od najboljih košarkaša u Evropi, što je Mitru Bošnjakoviću već poznato.

Izuzetno talentovani bek zato je predstavljen kao lider nove generacije košarkaša Partizana, a sudeći po njegovoj izjavi - takva uloga bi mogla da mu prija. Bošnjaković je nakon meča i poraza pokazao liderske karakteristike i svojom izjavom oduševio navijače crno-bijelih koji jedva čekaju da ga vide sa značajnijom minutažom na parketu.

"Mi mladi imamo što se kaže srca i mu*a, morali smo da pokažemo da će naredne generacije voditi Partizan. Bili smo blizu da okrenemo, ali šteta", rekao je bivši košarkaš Real Madrida nakon poraza Partizana od Makabija u finalu turnira koji se igrao u Beogradu.

Bošnjaković u prvoj sezoni nije mogao da pokaže sve što može u timu Željka Obradovića, ali se zato na treninzima trudi da se nametne i da u predstojećoj takmičarskoj godini dobije značajniju minutažu. Već ima iskustvo igranja protiv najboljih timova u Evropi, sada treba samo da uhvati kontinuitet.

"Već smo u nekim godinama i treniramo i zaslužujemo. Hvala Željku što nam daje šansu, ovo nije KLS, ovo je Evroliga, svi to sanjamo odmalena, samo da budemo u 15, 16, a ne da igramo utakmice, tako da je fantastičan osjećaj", rekao je Bošnjaković i osvrnuo se na prethodnu sezonu: "Imao sam nekih problema sa povredama prošle godine, iz juniorske u seniorsku, to je težak period, nije isti moj mišić kao nekog sa 25, 35. Za sve to treba vrijeme i rad, rad se uvijek isplati, vidjećemo... Treniraš u juniorima, dođe kod seniora... Mora da se dobije kilaža."

Bošnjaković je u ljeto 2024. godine stigao u Partizan, a očekivalo se da mu to bude prva "ozbiljna" sezona u evropskoj košarci. Zbog brojnih povreda koje su ga mučile odigrao je tek četiri utakmice u Evroligi i još 10 u ABA ligi. Na evropskim mečevima prosječno je igrao nešto manje od devet minuta, uz 2,5 poena i jedan skok, dok je u regionu za skoro 16 minuta po meču imao 5,7 poena, 1,5 skokova i 1,5 asistenciju.