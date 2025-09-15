logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sezona samo što nije počela, Partizan u velikim problemima: Obradović ne može da računa na trojicu

Sezona samo što nije počela, Partizan u velikim problemima: Obradović ne može da računa na trojicu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Košarkaši Partizana putuju u Australiju gdje će odigrati dva pripremna meča, ali neće biti kompletni.

KK Partizan ide u Australiju Izvor: VM/© MN press, all rights reserved

Košarkaši Partizana nastavljaju pripreme u Australiji gdje putuju u utorak. Trener crno-bijelih Željko Obradović na daleki put neće povesti trojicu igrača koji imaju probleme sa povredama. U pitanju su Tajrik Džons, Frenk Nilikina i Aleksej Pokuševski, dok se kapiten Vanja Marinković priključio timu nakon Evropskog prvenstva.

Tajrik ima problema sa mišićem na nozi, Pokuševski je izvrnuo zglob, dok je i Nilikina povrijeđen. Pored povratka Marinkovića, raduje to što će Karlik Džons odigrati svoje prve minute u predsezoni, nakon što se opravio od intervencije na prstu. Crno-bijeli će u Australiji odigrati dva pripremna meča, protiv Panatinaikosa i Sidnej Kingsa. Slijedi im početak sezone i gostovanje Dubaiju, pa će odmah na startu imati jako težak zadatak.

Kako je Partizan igrao na pripremama?

 Izabranici Željka Obradovića su osvojili pripremni turnir u Italiji, dok su u Beogradu poraženi od Makabija u finalu "Open Air" turnira. Crno-bijeli su igrali na pogon "klinaca", pogotovo u posljednjem meču sa Makabijem, dok je utisak da su se novajlije lako uklopile u tim. Ipak, ključne igrače još nismo vidjeli na djelu, što može biti popriličan problem za Partizan.

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC