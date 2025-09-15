Sezona samo što nije počela, Partizan u velikim problemima: Obradović ne može da računa na trojicu

Košarkaši Partizana putuju u Australiju gdje će odigrati dva pripremna meča, ali neće biti kompletni.

Košarkaši Partizana nastavljaju pripreme u Australiji gdje putuju u utorak. Trener crno-bijelih Željko Obradović na daleki put neće povesti trojicu igrača koji imaju probleme sa povredama. U pitanju su Tajrik Džons, Frenk Nilikina i Aleksej Pokuševski, dok se kapiten Vanja Marinković priključio timu nakon Evropskog prvenstva.

Tajrik ima problema sa mišićem na nozi, Pokuševski je izvrnuo zglob, dok je i Nilikina povrijeđen. Pored povratka Marinkovića, raduje to što će Karlik Džons odigrati svoje prve minute u predsezoni, nakon što se opravio od intervencije na prstu. Crno-bijeli će u Australiji odigrati dva pripremna meča, protiv Panatinaikosa i Sidnej Kingsa. Slijedi im početak sezone i gostovanje Dubaiju, pa će odmah na startu imati jako težak zadatak.

Kako je Partizan igrao na pripremama?

Izabranici Željka Obradovića su osvojili pripremni turnir u Italiji, dok su u Beogradu poraženi od Makabija u finalu "Open Air" turnira. Crno-bijeli su igrali na pogon "klinaca", pogotovo u posljednjem meču sa Makabijem, dok je utisak da su se novajlije lako uklopile u tim. Ipak, ključne igrače još nismo vidjeli na djelu, što može biti popriličan problem za Partizan.