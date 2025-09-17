Vladimir Micov o "najčudnijem" košarkašu Partizana Zeku Ledeju: Antipatičan je, nešto mu fali

Vladimir Micov prokomentarisao je bivše igrače Partizana Kevina Pantera i Zeka Ledeja.

Kevin Panter i Zek Ledej obeležili su važan period u Partizana, ostali na korak Fajnal-fora Evrolige i osvojili srca navijača. Ali "grobari" ih poznaju na terenu, a o tome kakav je ovaj tandem privatno govorio je bivši reprezentativac Srbije Vladimir Micov.

Bivši igrač Milana imao je priliku da teren dijeli sa bivšim igračima Partizana, Micov je još jednom potvrdio priče o Panteru - veliki je radnik i veoma je privržen sportu kojim se bavi. S druge strane, ugovor koji je dobio u Barseloni ne ocjenjuje pravo stanje stvari i može se reći da je precijenjen. Panter je nedavno produžio ugovor sa Barsom na još tri godine i za to će dobiti 12.000.000 evra.

"Panter je ozbiljan radoholik. Voli da trenira, ćuti, radi. Razumije košarku. Po mom mišljenju, limitiran je. Ne vrijedi ove pare što dobija u Barseloni. Šuter je, može da izmišlja poene, pogotovo iz lijevog driblinga, odlično to radi. Još uvijek mi nije jasno kako mu ne skautiraju taj dribling iz lijeve ruke", izjavio je Micov u podkastu "Luka i Kuzma".

Kad je u pitanju bivše krilo Partizana, bilo je raznih konstatacija na konto Zeka Ledeja, njegova uloga u Partizanu bila je vrlo važna, bio je među liderima, a kakav je privatno otkrio je Micov.

"A Ledej... Svi znaju, ozbiljan čudak. Sa onim rancem, maramom i ponašanjem na terenu... Po mom mišljenju je antipatičan. Imali smo dobru saradnju. Obojica su zahvalni kao saigrači, ali kod Ledeja mi nešto fali."

"Da li to ponašanje i to što želi da privuče pažnju, to nije po mom ukusu. On ima svoju priču u koju ja ne vjerujem. Upoznao sam pravog Ledeja, ali to nije za podkast. Bar kod mene ne pije vodu ta priča. Sa Panterom je bolja priča".

