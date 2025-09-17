logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Džabari Parker oduševljen zbog odlaska Partizana u Australiju

Džabari Parker oduševljen zbog odlaska Partizana u Australiju

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Džabari Parker prokomentarisao je odlazak Partizana u Australiju.

Džabari Parker oduševljen zbog odlaska Partizana u Australiju Izvor: MN PRESS

Partizan kroz dvije nedelje startuje u Evroligi, a do tada nastavlja pripreme. Poslije spektakla u Beogradu, na Tašmajdanu i u bivšem Pioniru, izabranici Žaljka Obradovića otputovali su na drugi kraj svijeta, kako bi u Australiji obradovali navijače crno-bijelih boja.

Partizan u Australiji nastavlja pripreme, ovaj tim odigraće dvije utakmice u okviru Pavlos Janakopulos turnira. Najprije će se izabranici Željka Obradovića sastati sa Panatinaikosom 18.septembra od 10.30 sati, a onda i sa Sidnej Kingsima 21. septembra od 8.30. Trener Partizana već je govorio o problemima koje je tim imao tokom ljetnjeg perioda, a sada se oglasio i Džabari Parker, novi igrač crno-bijelih.

Bivši igrač Barselone povodom turneje u Australiji rekao je: "Biće prelijepo iskustvo, posebno se radujem, mama mi je iz tog dijela svijeta, tako da biće dobro vratiti se tom djelimično poznatom okruženju”, rekao je Parker za Partplus platformu.

Novi igrači Partizana polako se uklapaju u tim, crno-bijeli imali su nekoliko kontrolnih treninga i čini se da tim iz dana u dan sve više napreduje. "Što se mene tiče - dobro je. Predsezona predstavlja dobar način da se upoznate sa timom, da vidite kako se momci ponašaju na terenu. Pomoći će u budućnosti, kada bude najbitnije", zaključio je Džabari Parker.

Bonus video: 

Pogledajte

00:14
Partizan Budućnost
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC