Džabari Parker oduševljen zbog odlaska Partizana u Australiju

Džabari Parker prokomentarisao je odlazak Partizana u Australiju.

Partizan kroz dvije nedelje startuje u Evroligi, a do tada nastavlja pripreme. Poslije spektakla u Beogradu, na Tašmajdanu i u bivšem Pioniru, izabranici Žaljka Obradovića otputovali su na drugi kraj svijeta, kako bi u Australiji obradovali navijače crno-bijelih boja.

Partizan u Australiji nastavlja pripreme, ovaj tim odigraće dvije utakmice u okviru Pavlos Janakopulos turnira. Najprije će se izabranici Željka Obradovića sastati sa Panatinaikosom 18.septembra od 10.30 sati, a onda i sa Sidnej Kingsima 21. septembra od 8.30. Trener Partizana već je govorio o problemima koje je tim imao tokom ljetnjeg perioda, a sada se oglasio i Džabari Parker, novi igrač crno-bijelih.

Bivši igrač Barselone povodom turneje u Australiji rekao je: "Biće prelijepo iskustvo, posebno se radujem, mama mi je iz tog dijela svijeta, tako da biće dobro vratiti se tom djelimično poznatom okruženju”, rekao je Parker za Partplus platformu.

Novi igrači Partizana polako se uklapaju u tim, crno-bijeli imali su nekoliko kontrolnih treninga i čini se da tim iz dana u dan sve više napreduje. "Što se mene tiče - dobro je. Predsezona predstavlja dobar način da se upoznate sa timom, da vidite kako se momci ponašaju na terenu. Pomoći će u budućnosti, kada bude najbitnije", zaključio je Džabari Parker.

