Obradović ga nije htio, ide u redove velikog rivala: Lovernj pred nečekivanim potpisom

KK Partizan je i dalje u potrazi za visokim igračima, ali izgleda da nekadašnji kapiten crno-bijelih Žofri Lovrenj nije po ukusu Željka Obradovića. Iskusni centar se pripremao u Beogradu, čekao poziv, ali od ponovne saradnje neće biti ništa.

Partizan se fokusirao na NBA tržište, a u međuvremenu se pojavila nova opcija za miljenika Grobara. Navodno je Dubai voljan da ga vidi u svojim redovima nakon povrede Mamadu Žaitea koji će veći dio naredne sezone provesti van parketa. U pitanju je nezgodna povreda Ahilove tetive, pa će klub iz Emirata morati hitno da reaguje.

Šta je rekao Obradović?

Vidjelo se u pripremnom periodu da su crno-bijelima prekopotrebna nova pojačanja u reketu, o čemu je govorio i trener Željko Obradović.

"Mi kada smo pravili plan za ovu sezonu, pričali smo da se oslanjamo na faktor povreda i na to koliki je broj utakmica. Treba najmanje šest visokih igrača, mi smo u ovom trenutku sa četvoricom. Sa Osetkovskim i Parkerom koji su zdravi i sa Tajrikom i Pokuševskim koji su van tima", rekao je Obradović i dodao:

"Naravno da nam treba još jedan visok igrač najmanje, cijelo lijeto smo pokušavali i radili na tome, na žalost, nismo uspjeli ništa da uradimo iz raznoraznih razloga. To je problem ne toliko zbog odigravanja ovih prijateljskih utakmica, kao što je bilo protiv Makabija, to su nas apsolutno nadskočili. Problem je trening i mi moramo sa ovim igračima koji imamo na treningu da radimo neke apsolutno drugačije stvari. To je veoma teško, ali sam već rekao, tako je, tako je, takav tim imamo, tako ćemo raditi. Nadam se da će situacija biti bolja kada se vratimo iz Australije i da ćemo imati tih par dana pred početak, da to nazovemo kao neki mini pripremni period", otkrio je Obradović.