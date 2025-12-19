Svjetski rekorder se smješkao dok se Partizan brukao

Jedan od najboljih atletičara današnjice Mikolas Alekna je bio oduševljen prvim poluvremenom na meču Žalgirisa i Partizana.

Partizan je jako loše odigrao meč 17. kola Evrolige u Kaunasu sa Žalgirisom, a sa osmijehom na licu je to pratio Mikolas Alekna. Uhvatile su ga nasmijanog kamere na početku drugog poluvremena, među navijačima domaćeg tima.

Najuspješniji litvanski sportista današnjice očigledno je bio zadovoljan partijom domaćeg tima. Alekna ima 23 godine, rođen je u Viljnusu, a trenutno je svjetski rekorder u bacanju diska. Bacio je 75,56 metar ove godine u Oklahomi i tako je postavio svjetski rekord.

Mikolas Alekna je na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine bio srebrni iza Jamajčanina Rohe Stona, a ispred Metjua Denija iz Australije. Upoznali smo ga 2022. godine kada je bio zlatni na Evropskom prvenstvu i srebrni na svjetskom. Prije toga je 2021. bio juniorski prvak svijeta i Evrope. Zatim je 2023. bio treći na svijetu, a onda je 2024. u Rimu bio treći na Evropskom prvenstvu. Ove godine je bio drugi na Svjetskom prvenstvu.

Alekna dolazi iz spoprtske porodice. Njegov otac je Virgilijus Alekna koji je takođe bio proslavljeni bacač diska, a i brat Martinas Alekna se bavi istom disciplinom. Tata je sa dva olimpijska zlata za sada ubjedljivo najuspešniji u porodici, ali Mikolas prijeti da ga nadmaši.

Na kraju - težak poraz Partizana

Na kraju je Žalgiris pobijedio Partizan 109:68. Ovo je bio jedan od najtežih poraza Partizana ikada u Evroligi, a Alekna je kao i svi navijači Žalgirisa u Kaunasu bio više nego zadovoljan. Ovo je bio drugi poraz Partizana zaredom, ukupno 11. ove sezone u Evroigi i ostaće crno-bijeli u donjem dijelu tabele i poslije ovog gostovanja.

