Šta se dešava sa Nilikinom? Olimpijakos zvao Partizan i dobio jasan odgovor

0

Da li će Frenk Nilikina igrati za Partizan ili Olimpijakos ove sezone? Evo kako stoje stvari.

Da li Nilikina napušta Partizan Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

KK Partizan odlučio je ovog ljeta da zadrži Frenka Nilikinu, međutim ove nedjelje pojavila se informacija da je na korak od odlaska u Olimpijakos. Međutim, prema informacijama "Mozzart Sporta", čini se da nije sve tako jednostavno i da će klub iz Pireja morati da plati ako hoće Nilikinu.

Preciznije, Nilikina ima ugovor do kraja sezone, tako da Partizan traži da Olimpijakos plati određeno obeštećenje ako želi da dovede francuskog plejmejkera u svoje redove.

Za sada nije poznato o kojoj svoti se radi, ali ona obično umije da pokvari pregovore oko pojačanja, tako da ostaje da se vidi da li će Olimpijakos pronaći novac i dovesti Nilikinu. Ove vijesti ranije je već pozdravio Evan Furnije, njegov saigrač iz državnog tima, što je dovoljan dokaz da su u Olimpijakosu zaista i krenuli po Nilikinu.

Podsjetimo, Partizan se prethodno odrekao Ifea Lundberga, koji je obaviješten da može da traži novi klub, tako da bi odlazak Nilikine pokrenuo nova pomijeranja i izvesno dolazak još jednog beka u tim.

Trenutno, Partizan traži pojačanje na mjestu centra i to je trenutno najveća briga Željka Obradovića.

