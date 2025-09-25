Mika Murinen blizu Partizana: Sutra stiže u Beograd na pregovore

Finski košarkaš Mika Murinen bi u narednih 24 časa trebalo da stigne u Beograd na dogovor sa Partizanom oko potpisa ugovora.

Kakva vijest dolazi od košarkaških insajdera, navodno je Partizan spreman da dovede Miku Murinena. Mladi 18-godišnji Finac koji je bio hit Eurobasketa je svima skrenuo pažnju na sebe igrama u Rigi, a sada su crno-bijeli spremni da 210 centimetara visoko krilo dovedu u Beograd.

Već je Mika Murinen ili "Mršavi Isus" kako ga zovu bio viđen na koledžu. ali nakon spektakularnih igara i 6,6 poena i 1,9 skokova za samo 11 minuta u prosjeku na terenu u dresu Finske mogao bi ipak u Evroligu.

Vidjeli smo da igra i ozbiljnu odbranu, nekoliko njegovih zakucavanja bilo je spektakularno, a mladi Finac kome je i otac bio reprezentativaac je rutinski pogađao i trojke. Vidjeli smo i njegovu bezobraznu stranu u sukobima sa Stefanom Jovićem i Markom Gudurićem u meču osmine finala.

Kako se navodi Partizan "ga je kontaktirao" i "na putu je da ga dovede". Navodno Murinen planira da izađe na NBA draft 2027. godine i prije toga želi da odigra dvije sezone, ali sada je navodno spreman da ih odigra u Evroligi.

Kako se navodi Murinen dolazi u Beograd u naredna 24 sata na pregovore i uskoro bi mogao i zvanično da postane košarkaš Partizana. Odjeknulo bi ovo, možda čak i više nego dolazak Džabarija Parkera.