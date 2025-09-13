"Ma on je lud k'o struja, skače šest metara": Đedovića oduševio klinac koji je razbjesnio Srbiju

Nihad Đedović je oduševljen reprezrentacijom Finske na Eurobasketu, a pogotovo mu je za oko zapao mladi Mika Murinen.

Izvor: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia/Youtube/Čamac i Brkina Podkast/Printscreen

Mika Murinen je hit ovogodišnjeg Eurobasketa. Navijače u Srbiji je nervirao kako svojim poenima protiv "orlova" tako i ponašanjem, ali najmlađi igrač na Eurobasketu je pokupio simpatije mnogih.

Do sada na prvenstvu postiže 6,9 poena uz 2 skoka, autor je vjerovatno najboljeg zakucavanja takmičenja, a posebno je bio dobar na meču polufinala protiv Njemačke kada je ubacio 12 poena uz 2 skoka. Sada je i njega i Fince pohvalio Nihad Đedović.

"Zbog onog ludog Murinena, kako je lud k'o struja. Mi smo igrali isto protiv Finaca par puta. Ti osjetiš da šta god ti uradiš, oni imaju odgovor na to. Šta god da uradiš, neki poen daš, oni ti u petoj sekundi odgovore. Neko ostane sam, da trojku, neko od koga ne očekuješ", rekao je Đedović.

Protiv takvih nema odmora

Sin nekadašnjeg košarkaša Kima Murinena će se boriti sa svojom Finskom za bronzu protiv Grčke na Eurobasketu, a Nihad Đedović je u svom podkastu "Sa čamcem do Brkine" pričao koliko je teško igrati sa timom koji je eliminisao Srbiju na Eurobasketu.

"Evo na primjer juče onaj mali od 18 godina, Murinen. On ti ostane dva puta sam, ubaci ti dvije trojke. Istrči jednu kontru, onu kapuljaču iz naskoka, sa šest metara skoči frajer.Onda ti se otvori Valtonen koji je prošle godine bio u Granadi, koji je onako, ok šuter. On se otvori, da ti dvije ključne trojke na kraju. To je ta Finska, imao sam prilike da igram protiv njih i nikad ne možeš da se opustiš protiv takvih reprezentacija", završio je on.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!